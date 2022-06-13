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雲林永定厝排水溝不通 農田水利署撥6300萬元大改善

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣二崙鄉永定厝排水使用年久，排水功能不彰，每遇豪雨就會淹水，危及周圍民宅，嚴重影響居民生命財產安全。記者黃于凡／翻攝
雲林縣二崙鄉永定厝排水使用年久，排水功能不彰，每遇豪雨就會淹水，危及周圍民宅，嚴重影響居民生命財產安全。記者黃于凡／翻攝

雲林縣二崙鄉永定厝排水溝渠使用年久，排水功能不彰，每遇豪雨就會淹水，危及周圍民宅，嚴重影響居民生命財產安全，農委會農田水利署核撥6300萬元，調整渠道路線、增加路肩寬度並承接道路排水，工期300個日曆天，今年10月中旬可發包，11月中旬開工，112月8月可完工。

經二崙鄉民陳情，2019年7月農委會主委陳吉仲及前立委、現任衛服部政務次長李麗芬到場會勘，經多方努力，終於在今年獲農委會農田水利署核撥經費6300萬改善，今天劉建國與農田水利署副署長林國華到場舉辦工程地方說明會，並聽取二崙鄉親意見。

林國華表示，永定厝排水工程包含調整渠道路線、路肩寬度增加1至2公尺並承接道路排水，施工重點包含，工程施工前申請鑑界、進行鄰房鑑定、裝設監測設施，改善工程將於111年10月中旬完成發包簽約，11月中旬開工，工期約300日曆天，112年8月可完工。

立委劉建國表示，會勘後會盡速發包、施工，並舉辦施工說明會，讓民眾了解施工進度及品質；同時今天盤點崙背、二崙、西螺、莿桐、元長、斗六數條待改善的農水路設施，將盡速向農田水利署申請經費改善。

雲林縣二崙鄉永定厝排水使用年久，排水功能不彰，每遇豪雨就會淹水，危及周圍民宅，嚴重影響居民生命財產安全。記者黃于凡／翻攝
雲林縣二崙鄉永定厝排水使用年久，排水功能不彰，每遇豪雨就會淹水，危及周圍民宅，嚴重影響居民生命財產安全。記者黃于凡／翻攝
雲林縣二崙鄉永定厝排水溝不通，農委會農田水利署允6300萬元改善，預計11月開工，明年8月就可完工。記者黃于凡／翻攝
雲林縣二崙鄉永定厝排水溝不通，農委會農田水利署允6300萬元改善，預計11月開工，明年8月就可完工。記者黃于凡／翻攝

水利署 農委會 劉建國

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