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強棒出擊！全國消防慢壘賽8月嘉義縣登場 翁章梁開球

聯合報／ 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣今年8月19到20日舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今上午出席推廣記者會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣今年8月19到20日舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今上午出席推廣記者會。圖／嘉義縣府提供

111年全民運動會在嘉義，嘉義縣消防局搭上熱潮推廣棒壘球運動將於8月19日、20日舉辦全國消防慢速壘球賽，今上午在縣立棒球場推廣開球記者會縣長翁章梁、樂天桃猿廖健富等出席共襄盛舉，與球員高聲喊隊呼、熱鬧開球。

比賽原訂於6月中旬，考量疫情改至8月，此次活動承辦人李驊恩是消防局慢壘球隊球員兼教練，從事棒壘球運動20餘年，在他與縣消熱心奔走下，共有12支來自全國各地消防人員隊伍參加，最北來自宜蘭、最南屏東。

嘉義縣慢壘球代表隊去年11月成立培訓隊，為期6個月集訓在近日挑選出20位正式選手代表參加全民運，教練兼選手劉奕志曾是La New熊隊選手，退役後於朴子翔閔企業任職，籌組翔閔壘球隊，為縣立慢壘元老球隊，目前也效力於全國慢壘企業聯賽全方位壘球隊。

縣立棒球場是樂天桃猿隊春訓基地及二軍訓練營，帶動提升嘉義地區運動產業的整體發展，廖健富為106年選秀狀元，為中華職棒史上首位高中生狀元，109年獲得中華職棒最佳十人獎，今天球星到場許多球迷爭相索取簽名球。

翁章梁會中頒贈感謝狀給廖健富、溪口防火宣導義消分隊長劉惠萍、民雄義消分隊副分隊長謝家興等支持活動各界人士，也致贈「必勝球棒」給全民運壘球隊教練劉奕志，「紀念球棒」送消防局長呂清海及全民運代表隊領隊鄭羽辰，盼他們在賽場上為嘉縣拿下佳績，隨後也擔任打擊手一連擊中5球、同時擔任投手開球，象徵縣運比賽「棒棒安打」，成績一路長紅。

翁章梁表示，嘉義一年有600多場壘球賽，是從事人口很多的運動，尤其消防隊員對棒壘球的熱忱令人敬佩，嘉義縣今年底陸續有國慶煙火、全民運等國家級活動，希望趁這次做好城市行銷，邀請全國民眾來嘉義感受熱忱。

嘉義縣慢壘代表隊105年拿下全國第三名、109年拿下全國第七，代表慢壘水準已是全國8強實力，更與4強勢均力敵，本次提早組訓整體實力，目標往全國4強邁進。

嘉義縣今年8月19到20日舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今上午出席推廣記者會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣今年8月19到20日舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今上午出席推廣記者會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣今年8月19到20日舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今上午出席推廣記者會。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣今年8月19到20日舉辦全國消防慢速壘球賽，縣長翁章梁今上午出席推廣記者會。圖／嘉義縣府提供

嘉義 翁章梁

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