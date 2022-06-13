洗蛋廠排汙水居民氣炸 業者：全力改善

嘉義縣大林鎮上林里民指控，有畜牧場側管排放廢水到鄰近農地、灌溉溝渠等，更導致埤塘優養化，立委陳椒華今集結相關局處會勘。業者回應，側管排放雨天積水，後續會按縣府指示與輔導全力改善。

上林社區發展協會理事長孫家榕說，社區河川巡守隊長年檢測頂員林埤塘，發現水質異常優養化、布袋蓮叢生，延上游追查發現畜牧場埋暗管偷排廢水到中林溪，指控業者當初依事業計畫書規定汙水0排放，如今不僅私自挖井，更汙染周遭環境。

孫家榕說，上林是農業社區，頂員林埤塘天然是農地主要灌溉源頭，過去種植菱角，常見民眾戲水泛舟「採紅菱」，也提供民生用水，居民賴此為生，不反對工廠進駐社區，但希望維持美好環境。

業者表示，每天洗蛋用水約3噸，側溝孔洞排放雨水，絕沒有造成環境汙染，後續也會依照容許使用作廢汙水計畫，淨化水質後排到大埔美符合相關標準，目前已有相關計畫，預計近日便能完工使用。

縣府表示，大林畜牧場5月20日由農業處、水利處及環保局等單位稽查後，發現有違法水井及側溝排放廢汙水的狀況，日前已封填違法水井，側溝排水口也用管帽封閉，並對場內相關經營計畫書項目加強輔導改善。

環保局說，大林畜牧場位於水汙染管制區內，依規定排放廢汙水不得汙染水體，今年5月21日即於該場廢汙水排放口設置水質監測儀器，目前監測數據並未發現明顯偏高現象。之前針對該場所排放的廢汙水共計採樣5次，如經比對確認汙染水體將據以告發處分。

農業處補充，會要求畜牧場提出完整廢汙水處理計畫，並申請合法搭排，如大林畜牧場有相關違法情事將依法辦理。