嘉義火車站地下道聞便溺臭味 清潔隊將全面洗地消毒

嘉義市火車站前地下道長期有遊民席地而睡，有議員接獲反映指6號出口進入後，轉角有嚴重異味，經議員、市府相繼勘查，懷疑隨地便溺，市府環保局表示，派遣清潔隊人員、水車，明天用漂白水全面清洗站前地下道；人安基金會說，近期和市府去關心遊民，約10人睡地下道，會關心告誡。

人安基金會嘉義站長黃宸宏說，火車站前地下道目前固定10名遊民打地鋪睡覺，由於火車站1樓就有全天候開放公廁，沒聽聞隨地亂大小便，不過有時吃完東西碗筷未收等，有告知東西要收好、不要凌亂，否則會強行清除。

議員凌子楚說，火車站前的遊民夏天睡得人較少，白天看不到人，但有先用紙板占位，深夜再去睡覺，白天看不到，許多遊民是心理不願回家或被安置固定地方，問題複雜，盼盡量降低影響市容景觀和環境衛生。

凌子楚指出，近期市民反應，站前地下道位於中山路的書店外6號出口，進入後到轉角處，有嚴重異味，他的團隊昨勘察發現有深色痕跡。

環保局研判，應是便溺物，清潔隊員先掃過仍無效，將派人員及出動水車，拉水管並用漂白水刷洗；清潔隊表示，明天大規模對嘉義火車站前地下道清洗地面，上午請遊民暫時收拾物品離開，9點半開始，約2、3小時暫影響出入。