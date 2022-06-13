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嘉義火車站地下道聞便溺臭味 清潔隊將全面洗地消毒

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市議員凌子楚接獲陳情，指嘉義火車站前地下道，有嚴重異味，市府環保局表示明天大規模洗地。圖／嘉市議員凌子楚提供
嘉市議員凌子楚接獲陳情，指嘉義火車站前地下道，有嚴重異味，市府環保局表示明天大規模洗地。圖／嘉市議員凌子楚提供

嘉義火車站前地下道長期有遊民席地而睡，有議員接獲反映指6號出口進入後，轉角有嚴重異味，經議員、市府相繼勘查，懷疑隨地便溺，市府環保局表示，派遣清潔隊人員、水車，明天用漂白水全面清洗站前地下道；人安基金會說，近期和市府去關心遊民，約10人睡地下道，會關心告誡。

人安基金會嘉義站長黃宸宏說，火車站前地下道目前固定10名遊民打地鋪睡覺，由於火車站1樓就有全天候開放公廁，沒聽聞隨地亂大小便，不過有時吃完東西碗筷未收等，有告知東西要收好、不要凌亂，否則會強行清除。

議員凌子楚說，火車站前的遊民夏天睡得人較少，白天看不到人，但有先用紙板占位，深夜再去睡覺，白天看不到，許多遊民是心理不願回家或被安置固定地方，問題複雜，盼盡量降低影響市容景觀和環境衛生。

凌子楚指出，近期市民反應，站前地下道位於中山路的書店外6號出口，進入後到轉角處，有嚴重異味，他的團隊昨勘察發現有深色痕跡。

環保局研判，應是便溺物，清潔隊員先掃過仍無效，將派人員及出動水車，拉水管並用漂白水刷洗；清潔隊表示，明天大規模對嘉義火車站前地下道清洗地面，上午請遊民暫時收拾物品離開，9點半開始，約2、3小時暫影響出入。

遊民防疫也備受關切，市府社會處和人安基金會近期持續關懷，目前未傳出遊民確診，市府普發給遊民每人5劑快篩試劑。

嘉市議員凌子楚接獲陳情，指嘉義火車站前地下道從6號出口進入，轉角處有嚴重異味。圖／嘉市議員凌子楚提供
嘉市議員凌子楚接獲陳情，指嘉義火車站前地下道從6號出口進入，轉角處有嚴重異味。圖／嘉市議員凌子楚提供

遊民 火車站 嘉義

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