嘉義火車站地下道聞便溺臭味 清潔隊將全面洗地消毒
嘉義市火車站前地下道長期有遊民席地而睡，有議員接獲反映指6號出口進入後，轉角有嚴重異味，經議員、市府相繼勘查，懷疑隨地便溺，市府環保局表示，派遣清潔隊人員、水車，明天用漂白水全面清洗站前地下道；人安基金會說，近期和市府去關心遊民，約10人睡地下道，會關心告誡。
人安基金會嘉義站長黃宸宏說，火車站前地下道目前固定10名遊民打地鋪睡覺，由於火車站1樓就有全天候開放公廁，沒聽聞隨地亂大小便，不過有時吃完東西碗筷未收等，有告知東西要收好、不要凌亂，否則會強行清除。
議員凌子楚說，火車站前的遊民夏天睡得人較少，白天看不到人，但有先用紙板占位，深夜再去睡覺，白天看不到，許多遊民是心理不願回家或被安置固定地方，問題複雜，盼盡量降低影響市容景觀和環境衛生。
凌子楚指出，近期市民反應，站前地下道位於中山路的書店外6號出口，進入後到轉角處，有嚴重異味，他的團隊昨勘察發現有深色痕跡。
環保局研判，應是便溺物，清潔隊員先掃過仍無效，將派人員及出動水車，拉水管並用漂白水刷洗；清潔隊表示，明天大規模對嘉義火車站前地下道清洗地面，上午請遊民暫時收拾物品離開，9點半開始，約2、3小時暫影響出入。
遊民防疫也備受關切，市府社會處和人安基金會近期持續關懷，目前未傳出遊民確診，市府普發給遊民每人5劑快篩試劑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言