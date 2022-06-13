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台南經發局長告誹謗 謝龍介：轉移焦點不會改變真相

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市經發局長陳凱凌，由律師蔡宜靜陪同，今天下午到台南地檢署按鈴申告市議員謝龍介涉誹謗。記者黃宣翰／攝影
台南市經發局長陳凱凌，由律師蔡宜靜陪同，今天下午到台南地檢署按鈴申告市議員謝龍介涉誹謗。記者黃宣翰／攝影

台南市經發局長陳凱凌，今天下午到台南地檢署按鈴申告市議員謝龍介涉誹謗，陳指謝在市議會質詢時，以黑函質詢並製作文宣發放內容，對他不實指控提出誹謗告訴。謝龍介回應說，很好，大家直球對決，轉移焦點不會改變真相與事實，檢察官如果受理後，檢察官可以詢問證人釐清真相。

陳凱凌今天下午2點30分由律師蔡宜靜陪同，到台南地檢署按鈴申告。陳凱凌表示，他堅持工程款不能暴增、堅持綠電公開透明審查，這是為了捍衛市民的納稅錢也是捍衛市府同仁依法行政，如因此遭到抹黑，他將力抗到底。

陳凱凌說，針對謝龍介指出用建設換選票，及企圖綁樁的指控，西市場的中央預算經費5千萬元，是他和處長及立委共同努力爭取而來，對於謝議員提出的錄音檔，他認為是「斷章取義」。

謝龍介表示，他質詢過程有查證，更沒有斷章取義，相關檢舉錄音和電子檔，都有提供給媒體，這裡有沒有公文，有沒有具名，都很清楚，如果檢察官受 理，檢察官可以約談證人查證，釐清事實真相。

陳凱凌說，七股工業區的開發預算，廠商在得標合約中承諾以48.7億完成開發；孰料在一年之內，竟然提出增加預算至72億元，暴增超過23億元，逾越法定規定也造成市庫損失，他當然要捍衛市民的血汗錢與保護市府員工依法行政，絕對不能妥協。

台南市議員謝龍介說，轉移焦點不會改變真相與事實，檢察官如果受理後，檢察官可以詢問證人釐清真相。 記者黃宣翰／翻攝
台南市議員謝龍介說，轉移焦點不會改變真相與事實，檢察官如果受理後，檢察官可以詢問證人釐清真相。 記者黃宣翰／翻攝

謝龍介 檢察官 台南

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