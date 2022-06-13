南市增3家大型旅館總投資逾37億 打造觀光首選城市

台南積極推動觀光，打造為觀光首選城市，關關旅遊局今天表示，第一季已核發2家大型旅館執照，6月上旬再核發1家，總投資逾37億元，可增加532間客房，讓台南的觀光產業更加蓬勃發展。

觀旅局表示，遠見雜誌日前公布2022縣市長施政滿意度調查，南市的八大面向施政表現滿意度75.5%，為六都第一，其中的觀光休閒、教育、警政治安、消防與公共安全、經濟就業5個單項滿意度均是六都第一，可見台南市在發展觀光及經濟就業等面向均獲得極高評價，造就今年從跨年、農曆年、228連假、清明節等連假均有數百萬遊客湧。

行政院已拍板345.6億元振興方案，其中60億元由交通部執行，5億元將用在客運業、55億元振興觀光產業，觀旅局長郭貞慧說，今年下半年將會是國旅市場大爆發的旅遊熱期，而相應的旅遊服務和觀光產業則是蓄勢待發。

她說，市府各單位都特別重視觀光產業投資案件，無論案件大小，只要業者在過程中遭遇困難，都會跨局處協調傾全力協助。如安平區的雅樂軒酒店，歷經都市設計審議、建照申請、消防安檢等程序，於去年12月16日送件申請旅館業設立登記，觀旅局當月完成現勘，並於今年1月14日核發旅館登記證。

另北區禧榕軒大飯店也剛在今年3月核發旅館登記證，可提供180間客房。安平區水景公園旁的福爾摩沙酒店是市府招商的觀光旅館BOT案，今年5月5日取得使用執照，5月16日送件申請旅館業登記證，5月23日現勘，6月10日核發執照營運，可提供237間客房。

目前也正持續推展多件招商案件，像是剛上網公告招商的中西區舊魚市場BOT案，緊鄰的河樂廣場，未來可做為商場、賣店、餐飲及旅宿業等複合式商業使用。新化虎頭埤風景區內的旅館BOT案也正緊鑼密鼓籌辦中，已經吸引旅館業者主動洽詢相關投資內容。還有民間自提的運河遊河BOT案，市府正依促參法程序辦理公告前置作業中。