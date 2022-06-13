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斗南幼兒園靖興分班大改造 斗南銀髮健身俱樂部開張

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗南銀髮族俱樂部今揭牌啟用，據點內有智能健康評估設備、智能肌力促進運動機4台、智能有氧暖身設備2台、互動式握力量測訓練兩用機4台，預計可造福鎮上百名長者。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南銀髮族俱樂部今揭牌啟用，據點內有智能健康評估設備、智能肌力促進運動機4台、智能有氧暖身設備2台、互動式握力量測訓練兩用機4台，預計可造福鎮上百名長者。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南幼兒園靖興分班因少子化閒置，向衛福部申請改造為斗南鎮第一間銀髮健身俱樂部，今天正式揭牌啟用，導入智能健康評估設備、智能肌力促進運動機、智能有氧暖身設備、互動式握力量測訓練2用機，每周一至五早上8點至12點、下午1點30分至5點30分提供長者使用。

雲林縣是台灣第二老的縣市，65歲以上人口比例近2成，為增進長者福利，縣府計畫處向衛福部申請設立銀髮健身俱樂部，自2020年在麥寮成立第1處據點後，去年又在斗六、口湖成立2處據點，今年更是一次申請獲准斗南、崙背、虎尾、東勢、二崙5處據點。

斗南鎮銀髮族俱樂部是雲林縣今年第一個揭牌的據點，今天由副縣長謝淑亞主持揭牌典禮，斗南鎮長沈暉勛、國健署長吳昭軍、台大雲林分院院長黃瑞仁與主任張楷杰等人也到場參加，據點內有各式運動器材及健康監測儀器，可預防肌少症、增強肌耐力，預計鎮上百名長者可受惠。

副縣長謝淑亞表示，今天看到這個點成立，就覺得已經看見雲林縣的未來了，斗南銀髮健身俱樂部據點內有智能健康評估設備、智能肌力促進運動機4款、智能有氧暖身設備2款、互動式握力量測訓練兩用機4台，每週一、二、五上午都有專業運動指導員，開設增肌訓練課程。

台大雲林分院長黃瑞仁也說，台大醫院雲林分院與斗南銀髮族健身俱樂部合作，由台大醫師參酌長輩健康評估結果及問診後，提供專業運動建議，改善長輩身體狀況，並允諾保障掛號名額。

鎮長沈暉勛說，未來會培訓5至10名社區志工，由志工協助長者操作健身器材；且特別加碼結合今年社區小旗艦青銀共舞計畫，歡迎斗南各社區組隊男女老少5至10人報名，初測後參加肌力促進課程，最後由創意槌球PK活動及後測結果評分，冠軍隊伍還可獲頒獎金至少7000元。

國健署長吳昭軍說，斗南銀髮族健身俱樂部據點因場地適合、運動指導員符合規範，安全是首要考量，房舍要符合建築執照使用類別，除此之外，縣府計畫處審查資料用心準備也是一大關鍵。

雲林縣斗南鎮銀髮族俱樂部是今年第一個揭牌的據點，今天由副縣長謝淑亞主持揭牌典禮，斗南鎮長沈暉勛、國健署長吳昭軍等人也到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮銀髮族俱樂部是今年第一個揭牌的據點，今天由副縣長謝淑亞主持揭牌典禮，斗南鎮長沈暉勛、國健署長吳昭軍等人也到場參加。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南銀髮族俱樂部今揭牌啟用，據點內有智能健康評估設備、智能肌力促進運動機4台、智能有氧暖身設備2台、互動式握力量測訓練兩用機4台，預計可造福鎮上百名長者。記者黃于凡／攝影
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雲林縣斗南銀髮族俱樂部今揭牌啟用，據點內有智能健康評估設備、智能肌力促進運動機4台、智能有氧暖身設備2台、互動式握力量測訓練兩用機4台，預計可造福鎮上百名長者。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南銀髮族俱樂部今揭牌啟用，據點內有智能健康評估設備、智能肌力促進運動機4台、智能有氧暖身設備2台、互動式握力量測訓練兩用機4台，預計可造福鎮上百名長者。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮銀髮族俱樂部是今年第一個揭牌的據點，今天由副縣長謝淑亞主持揭牌典禮，斗南鎮長沈暉勛、國健署長吳昭軍等人也到場參加，預計可造福鎮上百名長者。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮銀髮族俱樂部是今年第一個揭牌的據點，今天由副縣長謝淑亞主持揭牌典禮，斗南鎮長沈暉勛、國健署長吳昭軍等人也到場參加，預計可造福鎮上百名長者。記者黃于凡／攝影
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