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111全運會在嘉義 縣府大手筆整修縣立體育館 6月底完工
嘉義縣立體育館自1997年啟用至今，設備老舊且多處漏水，為迎接111年全民運動會全面修繕縣長翁章梁今上午前往視察工程進度，測試音響設備妥善性，期盼打造更優質舒適的比賽場地，提供鄉親更友善運動環境，預計6月底完工。
嘉義縣立體育館自1997年啟用，迄今已使用超過20餘年，期間從未大規模修繕，現有建物存有設備老舊、漏水等問題待改善，縣府為確保全運會平安及未來民眾使用完善性，籌措縣配合款，並向中央爭取補助修繕，工程經費約9672萬1700元，預計於今年6月底完工。
翁章梁表示，嘉義縣承辦111年全民運動會賽事，縣立體育館為花式溜冰、五人制足球等比賽項目場地，為提供參賽選手標準、安全且設備完善的比賽場地，更特別追加木地板汰換工程經費新臺幣892萬6835元，並要求工程相關單位務必以最高標準檢視施工品質。
111年全民運動會今年10月8日至13日於嘉義縣舉行，身為地主的嘉義鄉親無不滿懷期待全國各縣市的運動好手及親朋好友來嘉作客，體會農工大縣的誠意與熱情；縣立體育館將以全新風貌呈現，讓來自全台灣的參賽選手能擁有最優質的賽事體驗。
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