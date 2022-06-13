111全運會在嘉義 縣府大手筆整修縣立體育館 6月底完工

嘉義縣立體育館自1997年啟用至今，設備老舊且多處漏水，為迎接111年全民運動會全面修繕縣長翁章梁今上午前往視察工程進度，測試音響設備妥善性，期盼打造更優質舒適的比賽場地，提供鄉親更友善運動環境，預計6月底完工。

嘉義縣立體育館自1997年啟用，迄今已使用超過20餘年，期間從未大規模修繕，現有建物存有設備老舊、漏水等問題待改善，縣府為確保全運會平安及未來民眾使用完善性，籌措縣配合款，並向中央爭取補助修繕，工程經費約9672萬1700元，預計於今年6月底完工。

翁章梁表示，嘉義縣承辦111年全民運動會賽事，縣立體育館為花式溜冰、五人制足球等比賽項目場地，為提供參賽選手標準、安全且設備完善的比賽場地，更特別追加木地板汰換工程經費新臺幣892萬6835元，並要求工程相關單位務必以最高標準檢視施工品質。