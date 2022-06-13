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台南新營文化中心推出親子樂齡個別英語課程 參加免費

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南新營文化中心推出親子樂齡個別英語課程，參加免費。記者周宗禎／翻攝
台南新營文化中心推出親子樂齡個別英語課程，參加免費。記者周宗禎／翻攝

台南新營文化中心今天推出「藝起FUN英閱」系列活動，圖書館為不同年齡層民眾規畫專屬英語學習課程、「兒童英語繪本書展」、「經典電影原文小說書展」2場主題書展，以及「超夯三大主題英語工作坊」，明天起陸續開放報名。

三大主題有「英語繪本好好玩」、「樂齡鬥陣英語song」、「出外靠英文」，將推出8場工作坊，歡迎免費參加但需事先線上報名，詳細活動內容可上文化局網站查詢，或電洽06-6321047轉3617顏小姐。

文化中心表示，邀請兒童英語「和刺蝟姐姐相繪在藝起」創辦人刺蝟姐姐，針對3至6歲學齡前孩童及家長，於6月20日、7月17日、7月31日及8月14日上午10點，辦4場「英語繪本好好玩」工作坊。內容以經典知名英語繪本，結合美育、食育、科學和簡易程式邏輯，融入親子歌謠和動手做，適合親子共讀體驗，並推薦英語繪本書單，讓小朋友在館內借閱。

7月3日、7月10日上午邀請新營英語演講會會長 Chichi老師，為55歲以上樂齡族辦2場「樂齡鬥陣英語song」工作坊，以英文經典歌曲為內容，搭配相關日常生活英語實用語句，希望以娛樂輕鬆方式，讓長輩們說說唱唱學英文。

7月17日、7月31日下午兩點則有「出外靠英文」實用英語課程，透過雙向互動及多元活潑的學習方式，讓學習者輕鬆學英文，提升生活英語力。

民治文化中心管理科長楊馥菱表示，閱讀不一定要埋首書本，還可「說、玩、唱、讀」多元學習，各年齡層大小朋友都能快樂學英語，歡迎大家進入英語世界。

台南新營文化中心推出親子樂齡個別英語課程，參加免費。記者周宗禎／翻攝
台南新營文化中心推出親子樂齡個別英語課程，參加免費。記者周宗禎／翻攝

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