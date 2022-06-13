師生音樂會替戰火兒童募得21萬 他殺豬公、她捐壓歲錢
世界展望會昨天於嘉義市信義會蘭潭教會，舉辦關懷戰火兒童的「戀戀夏日2022慈善音樂會」，由老師湯吟君、周芳如率29名學生演奏各國經典、流行曲目，匯聚嘉義地區企業、學生家長的愛心捐款，更有學生「殺豬公｣捐出存了多年的撲滿，還有學生捐自己運動比賽獎金，共募得21萬救援款項。
從事多年鋼琴教學的湯吟君說，期望帶給學生「練習分享」的品格，認為是一場帶著使命感的演出，不單單只是展現學習成果，希望藉此參與社會公益，培養國際視野，也感受學生更加認真練琴。
29名表演學生中，小四學生劉鴻瑜為幫助戰火兒童，｢殺豬公｣捐出存了多年的撲滿；洪國軒捐出角力比賽得獎獎金；小六學生蓋忻柔捐出阿嬤所贊助學業成績第一名的紅包，關懷戰火兒童。
學生沈宥利響應愛心捐款，更演奏高難度曲子「Feux-Follets Op. 24, No.3」；學生何宇庭拉小提琴演奏個人喜歡的曲子莫札特的「Concerto in D Minor KV 221」；表演者當中年紀最小的洪觀就讀小一，表示自己每天都認真練習要演出的「小木偶」曲子。
音樂會最後，由高一的甘霖和胡佩伶、高二的杜松庭帶來六手聯彈，演奏來自烏克蘭作曲家1914年所發表的聖誕鐘聲「Carol of the Bells」，祈望在戰亂的地方能敲響和平的鐘聲。
看見孩子的積極熱情，吳帛霓以服務的人文新境牙醫診所名義響應為戰火兒童捐款，同時號召親友分享愛心，獲得林宗賢、陳培榕、醫師宋思權等企業響應，加上學生家長捐款，共21萬元。
台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯表示，2022年全球有2.74億人亟需人道援助，創10年新高，第33屆飢餓三十人道救援行動，透過糧食援助、難民兒童保護與教育、天災緊急救援與重建，以及國內特殊景況家庭關懷等服務工作，盼能響應，愛心專線（05）2310379分機102。
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