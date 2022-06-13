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陪您等公車！台南市35座全新智慧站牌展現城市新風采

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府交通局建置智慧型公車站牌，今年首次採用LCD顯示器。圖／南市交通局提供
台南市政府交通局建置智慧型公車站牌，今年首次採用LCD顯示器。圖／南市交通局提供

台南市政府交通局爭取補助預算建置智慧型公車站牌，今年首次採用LCD顯示器，共建置35座，已完工啟用，並請知名藝術家楊士毅設計造型，不但具實用性，也為城市角落塑造別緻風景。

交通局長王銘德表示，市長黃偉哲大力推動智慧城市基礎建設，更重視智慧裝置在交通設施上的應用，此次全新智慧站牌是台南首次在智慧站牌採用LCD彩色顯示器。改善過去用LED行數、字數受限的問題，也可搭配大台南公車的識別色系編排版面，乘客更易於辨識，未來更可結合播放多媒體影片提供更多元資訊。

這批智慧站牌的外觀也很別緻，聘請在地知名藝術家楊士毅設計，以噴砂技術在箱體刻畫出象徵堅定陪伴的大樹及開心相聚的人與動物來陪大家等公車，一改過去設備冷硬外觀，也呈現文化古都台南的人情味。

其中赤崁樓、孔廟、建興國中府前路、台南市美術館2館、新光三越新天地等指標地點更裝設「特仕版」，採金屬雕花燈箱，夜間營造陪伴與守候的溫暖。

公共運輸處長吳俁之說，此批智慧站牌每座造價約14萬元，共爭取中央補助400餘萬元，設置35座站牌，未來將視成效持續爭取補助推廣設置。

台南 公車 藝術家

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