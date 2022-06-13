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改善水患投入5000萬 台南麻豆R幹線下水道9月完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
施工中台南麻豆R幹線下水道預計今年9月完工，圖為施工示意圖。圖 ／台南市政府提供
施工中台南麻豆R幹線下水道預計今年9月完工，圖為施工示意圖。圖 ／台南市政府提供

台南市政府向中央爭取瞻基礎建設計畫經費5000萬元，辦理麻豆區R幹線雨水下水道工程，去年6月開工，預計今年9月完成，可望改善麻豆口舊工業區水患問題。

台南市政府水利局說，麻豆工業區分布於市道176線道南北兩側，北側麻工、麻柚抽水站搭配約可容納10萬噸洪水量的麻豆公10、公11兩座滯洪池，已可有效減輕埤頭排水的負荷，176線道南側舊工業區，豪大雨期間因176線道路雨水下水道(P幹線)無法負擔，造成鄰近道路積水成災。

為改善積水問題，市府投入新建雨水下水道(R幹線)，並於埤頭排水出流口增設自動水門及抽水設備，以利達到分流排洪功效。

水利局說，R幹線雨水下水道工程，共投入5000萬元，工程去年6月15日開工，主要於工業區道路南北兩側分別新建485公尺及470公尺雨水箱涵，施工期間涉及台電高壓電、中華電信、自來水管及大台南瓦斯等重大管線遷移，經多次與地方工廠協調及趕工，工程預計可今年9月底前完工。

台南市長黃偉哲說，南市現有雨水下水道總長738公里，其中683公里已完成清疏作業，本工程完工後，可大幅改善市道176線及周邊道路淹水問題，保障兩側廠房、機具、貨品等財產安全，使民眾早日脫離淹水之苦。

施工中台南麻豆R幹線下水道預計今年9月完工，可望改善當地長期擾人淹水問題。圖 ／台南市政府提供
施工中台南麻豆R幹線下水道預計今年9月完工，可望改善當地長期擾人淹水問題。圖 ／台南市政府提供

雨水 台南市長 水利局

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