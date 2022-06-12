嘉義市居家照護長輩突無力 小兒科醫師幫聯繫還趕去家中

嘉義市今天新增例647本土確診案例，目前輕症居家照護人數6383人、居隔5080人、解隔779人，市府指出，居家照護關懷院所之一的許小兒科診所醫師許玉蟾，接獲居家照護的長輩確診者突然全身無力，趕緊聯繫衛生局及醫院等救護網絡，又前往長輩家中主動帶他去醫院，診斷為低血糖，讓家人相當感激。

市府表示，嘉市新增647例確診個案，包含12歲以下88例，12到64歲456例，65歲以上103例。

許小兒科診所醫師許玉蟾先前替社區1名原自覺僅是感冒的長輩診斷，提供家用快篩劑讓他回家檢測後確認是快篩陽，經與長輩溝通後採居家照護，並隨時與他家人共同關懷用藥情形跟健康變化。

不料，該長輩原本病情穩定，日前突然全身無力，許玉蟾接獲求救電話後，立即伸出援手，聯繫衛生局及醫院等救護網絡後，又立刻前往長輩家中，在現場直接與救護人員上樓、並進門確認病情，馬上帶著長輩住院，送醫診斷是因低血糖引發不適，讓家人非常感謝許玉蟾義不容辭的救命。

許玉蟾事後表示，「這些是所有醫護人員都會願意做的」，家人在得知長輩不舒服後也找就近的醫療資源，從外地回嘉陪伴長輩；市府表示，衛生局及醫療院所間也不分日夜、不分假日隨時調度支援，基層診所扮演了社區第一線健康守門員的角色。