快訊

牙周病患若確診，死亡率高8倍！「刷牙抗疫」，牙醫教你4招挑對牙刷

太平島日軍鬼魂作祟？觀音聯手媽祖 神威鎮島

姓「蔣」是資產或包袱？ 蔣萬安秒答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市居家照護長輩突無力 小兒科醫師幫聯繫還趕去家中

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
許小兒科診所醫師許玉蟾日前得知居家照護的長輩全身無力，幫聯繫院所，還趕去長輩家中協助送醫。圖／嘉義市政府提供
許小兒科診所醫師許玉蟾日前得知居家照護的長輩全身無力，幫聯繫院所，還趕去長輩家中協助送醫。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天新增例647本土確診案例，目前輕症居家照護人數6383人、居隔5080人、解隔779人，市府指出，居家照護關懷院所之一的許小兒科診所醫師許玉蟾，接獲居家照護的長輩確診者突然全身無力，趕緊聯繫衛生局及醫院等救護網絡，又前往長輩家中主動帶他去醫院，診斷為低血糖，讓家人相當感激。

市府表示，嘉市新增647例確診個案，包含12歲以下88例，12到64歲456例，65歲以上103例。

許小兒科診所醫師許玉蟾先前替社區1名原自覺僅是感冒的長輩診斷，提供家用快篩劑讓他回家檢測後確認是快篩陽，經與長輩溝通後採居家照護，並隨時與他家人共同關懷用藥情形跟健康變化。

不料，該長輩原本病情穩定，日前突然全身無力，許玉蟾接獲求救電話後，立即伸出援手，聯繫衛生局及醫院等救護網絡後，又立刻前往長輩家中，在現場直接與救護人員上樓、並進門確認病情，馬上帶著長輩住院，送醫診斷是因低血糖引發不適，讓家人非常感謝許玉蟾義不容辭的救命。

許玉蟾事後表示，「這些是所有醫護人員都會願意做的」，家人在得知長輩不舒服後也找就近的醫療資源，從外地回嘉陪伴長輩；市府表示，衛生局及醫療院所間也不分日夜、不分假日隨時調度支援，基層診所扮演了社區第一線健康守門員的角色。

另，衛生局提醒，13日起，快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，民眾可自行依需求選擇購買日期，每輪每位民眾可購買1次（可代購），1份5劑，每份售價500元，請持健保卡或居留證前往購買，嘉市共有80家快篩劑實名制藥局，藥局地圖可至愛嘉義APP或市府官網/疫情專區查詢。

嘉義市今天新增例647本土確診案例，目前輕症居家照護人數6383人、居隔5080人、解隔779人。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今天新增例647本土確診案例，目前輕症居家照護人數6383人、居隔5080人、解隔779人。圖／嘉義市政府提供

快篩試劑 居家照護 嘉義 醫師

延伸閱讀

金門+83 明起家用快篩劑實名制取消單雙號限制

澎湖新增163例確診 4例非澎湖籍、2例外籍人士

桃園疫情趨勢顯著下降 衛生局長：保留11處社區採檢站

陳時中確診 蔡英文：相信居家照護期間仍會盡心盡責

相關新聞

太驚悚！美術館新展半天吸引3萬人點讚 網友敲碗開夜場

是什麼樣的展覽能夠吸引這麼多人？台南美術館昨天晚上在臉書發文，表示6月25日將引進新的展覽「亞洲的地獄與幽魂」，驚悚的圖...

改善水患投入5000萬 台南麻豆R幹線下水道9月完工

台南市政府向中央爭取瞻基礎建設計畫經費5000萬元，辦理麻豆區R幹線雨水下水道工程，去年6月開工，預計今年9月完成，可望...

改建更抗鹽害 嘉縣布袋江菜橋將通車

嘉義縣鄉道嘉22線上的布袋鎮江菜橋，為布袋、義竹平面聯絡要道，但老舊且梁底高程過低，豪雨易淹水，獲中央補助拆除改建；縣長...

六房媽過爐滿月宴 歡喜祝壽

國內最大規模「媽祖搬家」民俗活動六房媽過爐，上月從大埤的紅壇駐駕斗六市大北勢紅壇，昨廟方舉辦滿月宴，由於疫情嚴峻，廟方指...

舊檜木再生 化身嘉市北門車站模型

獲社會創業競賽補助的嘉義市森林走走吧工作室，邀檜木模型藝師陳振龍開課，5名學員運用台灣檜木舊料各打造1座北門車站模型，表...

台南市府辦七股淨灘 養殖戶抗議種電

台南市政府環保局昨響應「國家海洋日」在七股區六孔遊客中心舉辦淨灘，場外突有近10名養殖業者拉起白布條，要求市府承諾台61...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。