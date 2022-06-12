雲林六房媽過爐滿月百人到場慶祝 官將首也出動

雲林縣六房媽是當地重要信仰，今天是六房媽駐駕斗六大北勢紅壇滿月，廟方請來八家將、官將首為六房媽祝壽，也準備麻油雞、油飯等食物，因疫情關係一律採外帶餐盒，還有擲聖筊活動，今年信眾熱情不減，吸引上百信眾到場參拜，麻油雞不到中午就被一掃而空。

六房媽滿月宴在今天盛大展開，廟方備有紅蛋、麻油雞、油飯、紅湯圓、山粉圓等食物，也請八家將、官將首到場為六房媽祝壽，現場吸引上百名信眾到場，廟方也準備實用小提袋，現場只要擲出一個聖筊就可以帶回家。

大北勢爐主曾俊白說，為了防疫，今天發放的所有食物都改採外帶包裝，事先以外帶容器分裝再發放給民眾，避免現場打菜口沫橫飛，也設有體溫量測及手部消毒儀器供信眾自行使用，並要求全程戴口罩，保護自己和他人。