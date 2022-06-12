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檜木舊料打造「北門車站」模型 屋瓦就達3996片
手作工作室「森林走走吧」去年獲嘉義市政府的社會創新及社會企業創業競賽補助，並邀檜木模型達人陳振龍開課，森林走走吧負責人李淑玲等5人用台灣檜木舊料，各自打造1座北門車站模型，市長黃敏惠今參加成果展，稱讚老木頭有新家，學員說，屋頂就需3996片瓦片，完成的快樂感難形容。
陳振龍說，台灣檜木為原料製作模型，純手工費時，理解建築原理及結構後，等比例縮小，是機器無法的手工技藝，學員除李淑玲外，嘉市石雕協會理事長蔡錦同、機械工程者林榮山、水電工程工作者李正展、嘉市檜木燒烙協會理事長楊玲，5人都沒木工背景。
楊玲說，3996片屋頂瓦片須用木材剪出1塊塊、磨平，還有屋頂內結構、內裝，希望完整呈現；李淑玲指出，此次製作是「起嘉厝」，未來會再與陳振龍老師記錄史蹟資料館，讓老木頭有新的家。
5件檜木手作北門車站模型、陳振龍作的桃園車站模型，今起展於嘉義舊監宿舍群的「矯正塾1921」到28日，黃敏惠、立委王美惠等人今參觀，黃敏惠說，陳振龍老師兩年前表明封刀，此次又能邀請讓他「封刀不封口」，希望能在宿舍群當木育基地，梳理過去、前瞻未來，繼續有作品。
森林走走吧負責人李淑玲前年參加市府女力課程，機緣之下接手木作工作室，去年參與社會創新及社會企業創業競賽獲選補助10萬，辦理課程發揚木作；市府社會處表示，今年社會創業競賽40幾組報名，33組符合通過初選，將再選出20組進入複選。
市府文化局說，舊監宿舍群目前已經修復24間，做為展覽空間、木都實驗場等，預定還要繼續爭取補助再修13間。
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