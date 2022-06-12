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雲林稻米採收火力全開 限時投保可追認1期稻損失

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣進入稻米採收期，加上下周雨勢持續，農民抓緊時間加速採收。記者黃于凡／攝影
雲林縣進入稻米採收期，加上下周雨勢持續，農民抓緊時間加速採收。記者黃于凡／攝影

雲林縣進入稻米收割期，因大量收割，目前精米場乾燥機火力全開，今天起斗南鎮農會精米場只收契作越光米及香米2個品種，斗南鎮農會表示，請農民事先做好割稻調節，同時盡快申請「水稻收入基本型保險」，可補貼今年一期稻作損失，期限只到6月24日。

農業處副處長蔡耿宇說，近期因下雨，農民擔心稻米泡水，有搶收現象，農民採收後會將稻米送至各精米廠，斗南鎮農會因部分稻米倒伏需優先採收，且契作面積大，會以契作稻米為優先，各精米場割稻機、乾燥機數量目前仍充足，會再持續觀察。

斗南鎮農會米廠廠長張耀裕表示，今年受氣候影響，水稻產量較往年減少，水稻收入基本型保險投保時間延長，現在加保一期保險即可補貼一期稻作損失，減產逾2成即可獲每公頃1.8萬元補助，目前只有約7成農民申請保險，投保期限延長至6月24日，請有需要的農民盡快投保。

張耀裕也說，基本型水稻收入保險任何人都可投保，災害認定較多元，不限天然災害、疫病、蟲害等致稻作產量減損都屬保險理賠範圍，且理賠無需抽查、無需現勘，有特殊農損也免驚，比早期天災現金救助方便很多。

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雲林一期稻作收割期遇滯留鋒面 縣府籲勿搶割

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