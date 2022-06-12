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串聯布袋義竹 江菜橋預計6月中完工通車
嘉義縣布袋鎮江菜橋位於鄉道嘉22線上，為布袋、義竹平面聯絡要道，因既有橋梁老舊且梁底高程過低，每逢豪雨易造成淹水，或中央計畫補助；工程已進入最後檢驗階段，預定6月中完工通車。縣長翁章梁今偕地方民代視察。
江菜橋原長26公尺、淨寬7.5公尺、橋面高3.04公尺，為雙RCT型梁橋，縣府每2年維修，但因既有主梁鋼筋嚴重鏽蝕、混凝土劣化、主構件嚴重裂損，耐震度不符最新耐震6級規範，經評估屬高度風險性橋梁，且通水斷面不足，需全橋改建。
縣府向行政院爭取「協助縣市政府加速整建受損橋梁計畫」，改建後長32公尺、淨寬10公尺、橋面高4.37公尺，高程提高1.33公尺、採雙跨空心版橋，橋長跨徑16公尺，提高通水斷面改善淹水問題、也抬高引道路堤及改善排水溝渠、新設箱涵與防汛道路順接。
因江菜橋位處臨海地區，易受海風鹽分鏽蝕，改建時設計混凝土採二型抗硫水泥、增加混凝土強度及保護層厚度以防止鹽害侵蝕鋼筋混凝土，並於橋梁下部結構強化墩樁，上部結構設計增加活載重負荷能力，以因應目前交通流量。
縣長翁章梁今上午同布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、蔡信典等視察聽取簡報。翁章梁說，為加強道路品質，提升行車安全，縣府會持續爭取經費，改善道路舖面、標誌標線、平坦度、人行安全及行車動線等。
翁章梁說，完善基礎建設，提供鄉親回嘉更舒適安全道路，也串聯鄰近觀光景點及產業聚落，讓民眾來嘉義享受友善用路環境，更愛來嘉。
縣府建設處說，江菜橋工程經費約3041萬2000元，中央補助2871萬7000元、地方自籌169萬5000元，去年7月28日開工，預計今年6月中完工通車。
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