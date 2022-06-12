台南家暴防治 20社區組織助初級預防

台南市家庭暴力防治月宣導活動暨誓師儀式今天在文創PLUS台南創意中心舉行，由台南市長黃偉哲授旗給20個協力防暴社區組織，將與市府合作投入社區初級預防工作。

黃偉哲致詞表示，市府近年努力整合社政、警政、衛政、教育等跨局處資源共同宣導，但暴力防治除靠政府部門積極推動外，更需串聯街頭巷尾的在地力量，才能更有效發掘潛在服務對象，阻止不幸事件發生。

黃偉哲指出，家庭暴力型態多元，不管男女都有可能成為家庭暴力受害者，希望民眾多留意身邊的人，除了肢體暴力絕對禁止，也要防止言語暴力，建立對等、尊重溝通方式，不要讓任何暴力型態在家庭關係中種下種子。

台南市政府社會局長陳榮枝表示，社會局自民國105年起培力地方社區及鄰里組織主動出擊，除運用社區資源宣導反暴意識，並就近關心街坊鄰居需求，及時協助轉銜服務資源，今年共有20個社區組織參與初級預防輔導計畫，攜手串聯在社會各個角落發聲。