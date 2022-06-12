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國家海洋日大誓師 七股養殖戶拉布條籲台61以西勿種電

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
響應國家海洋日，台南市政府辦淨灘宣誓守護海洋決心。記者謝進盛／攝影
響應國家海洋日，台南市政府辦淨灘宣誓守護海洋決心。記者謝進盛／攝影

響應「國家海洋日」，台南市政府環保局今上午在七股六孔遊客中心辦淨灘，200多人展現守護海洋環境決心與行動力，場外近10名養殖業者拉起抗議白布條，要求市府承諾台61線以西不種電，一度引起會場騷動，經市長黃偉哲聆聽安撫風波暫時化解。

環保局這項「守護海洋Follow me」淨灘活動，安排「蛙王」蔡心嚴等12名潛水人員穿戴潛水衣、背著氣瓶等，一身裝備重達20公斤，在六孔碼頭附近潛入水裡撿拾海底垃圾(海底廢棄物)，如玻璃瓶、寶特瓶、塑膠纖維、漁具等。

黃偉哲今由海保署副署長宋欣真、環保局長謝世傑、七股區長顏文穗、中華醫事科技大學校長孫逸民、北門社大處長黃瓊恩等人陪同，特別向蔡心嚴等人表達感謝，市議員方一峰、陳昆和、蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人也出席。

黃偉哲致詞時表示，淨灘活動不只是淨灘，還有海底垃圾清理，能夠讓大家有更好的環境，期待為這塊土地盡心力，為未來子孫守護這塊土地，共同守護海洋。而場外突然有近10名七股養殖戶迅速拉起白色布條，寫著「堅決反對61線以西種電」、「請保留一片淨土給黑琵生存」等，由於事發突然，引起會場一度騷動。

黃偉哲會後也聆聽養殖戶心聲，養殖戶向黃投訴，綠能業者哄抬近10倍行情租金，除養殖戶恐沒明天，當地黑琵生態將受衝擊，經黃偉哲強調，會徹查哄抬租金等情事，養殖戶也將布條手下，而針對黃承諾任內61線以西不種電，黃強調，都已暫停審查，仍呈現各說各話。

今天活動也安排淨灘，參與者超過200人，分別搭乘四艘膠筏前往網仔寮汕後，立即展開淨灘撿垃圾的活動，大部分志工都是第一次踏上網仔寮汕。

國家海洋日大誓師，潛水人員從水中清除許多廢棄物。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，潛水人員從水中清除許多廢棄物。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，台南七股養殖戶拉布條強調反對台61以西種電。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，台南七股養殖戶拉布條強調反對台61以西種電。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，台南七股養殖戶拉布條強調反對台61以西種電。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，台南七股養殖戶拉布條強調反對台61以西種電。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，台南市長黃偉哲（左四）出席淨灘活動，宣誓守護海洋決心。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，台南市長黃偉哲（左四）出席淨灘活動，宣誓守護海洋決心。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，潛水人員從水中清除許多廢棄物。記者謝進盛／攝影
國家海洋日大誓師，潛水人員從水中清除許多廢棄物。記者謝進盛／攝影

淨灘 黃偉哲 種電

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