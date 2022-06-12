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幫中風婦洗澡唱歌給她聽 永信到宅沐浴疫情間也不打烊
新冠肺炎疫情已2年多，永信社會福利基金會的到宅沐浴團隊克服疫情帶來的難題，服務人員仍全副武裝，堅持每天到宅沐浴服務，也到山上為中風臥床在床婦人洗澡，唱歌給她聽，家屬很感動。
社區中各角落有弱勢的族群如長者、身障者、或是資源弱勢等重度失能者，在疫情期間仍需要好好洗個熱水澡，但困難重重。
永信社福基金會主任葉建鑫表示，疫情期間，在社區第一線服務的夥伴，即使心中的使命與熱忱能支撐服務期間的動力，遭遇的風險都最大，為了到宅沐浴夥伴的安全，服務前一天會致電給個案家屬，需確認同住家人是否有確診或被匡列居家隔離，為避免交叉感染的疑慮，會暫停服務。
組長張棋雯說，偏鄉山區交通不便、長照資源少，沐浴對一般人是很普遍的事，對偏鄉長期臥床者來說，疫情下更要提供到宅沐浴服務。
家屬阿華姊表示，她母親原本是個身體健朗、愛乾淨的人，這幾年中風臥病在床，只能擦澡來清潔身體，皮膚漸漸出現問題，父親年紀大，全家照顧重擔全在她身上，自己已辭掉工作回到部落照顧雙親，傷腦筋的是要幫母親洗澡，因為母親體重86公斤，每次沐浴的壓力都大，翻身、擦澡等都相當費力，好幾次因為移位不慎，母親和她都跌倒在地。
她申請衛生局的照專協助到宅沐浴服務，很感謝永信的團隊不畏疫情上山來幫母親沐浴，一邊洗澡一邊唱歌給她聽，讓長期臥床的母親逐漸有笑容。
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