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台南這間拉麵店老闆教召掛紅布條 顧客看了笑翻

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南善化一間拉麵店外掛起紅色另類布條說明店休原因，意外引起熱烈討論。記者謝進盛／攝影
台南善化一間拉麵店外掛起紅色另類布條說明店休原因，意外引起熱烈討論。記者謝進盛／攝影

台南市善化區一間拉麵店因老闆教召，即日起暫停營業，業者更在店外牆掛起巨型紅色布條告知，還不忘幽默自嘲「狂賀」，不少顧客笑翻，更有人哭笑不得說，老闆真的是被餐飲業耽誤的文案人才。

善化文昌路上麵家壹霖丸 らーめん，打出純正日氏拉麵口感，店內還販賣甜點，吸引善化及南科消費者，且因店內座位約僅10多席，用餐時段常見不少人排隊，近來知名度大增。

不過業者上周起掛起「狂賀！老闆英勇抽中教召 入營研修湯頭 本店6/11（六）至6/28（二）店休 感謝再感謝！」紅色布條，迅速引起話題。

老闆更在臉書粉專不忘搞笑，除將店以黑白照片呈現，更用軍中的術語稱「注意！注意還動啊！」不少人也留言打氣老闆，也一度歪樓稱，老闆進去應該可以瘦一圈了。

不過，老闆也說明，主要是熬湯及備料都是自己一人作業，實在沒辦法營業，要大家包涵，進去14天會研發幾款限定料理，未來大家可拭目以待。

教召 拉麵 甜點

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