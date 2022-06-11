葉石濤紀錄片台南首映 賴清德現身加油打氣

《台灣男子葉石濤》紀錄片今晚在台南舉辦首映會，副總統賴清德在競選台南市長時，曾以葉老的文字「台南是一個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」為競選主軸，這次走進電影院支持，他提到，走進來時看過很多年輕人，以為他是來看TOP GUN，其實錯了，他是來看葉石濤紀錄片。

今晚的首映會，副總統賴清德、台南市長黃偉哲、立委林宜瑾及電影導演林卉林、監製林靖傑及地方仕紳與會，由監製好友林宜瑾包場，為本片加油打氣。

同場好萊塢大片TOP GUN2，市長黃偉哲致詞時說，也向年輕人喊話，他說，如果你手上有兩部電影的錢，第一部一定要先看《台灣男子葉石濤》，如果你手上只有一部電影的錢和時間，還是要看《台灣男子葉石濤》，鼓勵大家共同見證台灣文學及葉石濤的寫作生命。

副總統賴清德說，今天回來看到久未見面的朋友，內心更是高興，過去跟大家見面都是公共場合，今天可以跟大家一起看電影，真的是非常棒。賴清德說，他對葉石濤先生是打從內心的尊重，大家剛從宜瑾、偉哲市長口中知道，就是他在競選台南市長期間，他主要的訴求，就是葉石濤先生的一句話，但剛剛兩個人都不願意講，不知道你們真的是要留給他講，還是你們真的背不出來。他的幽默開場，引來全場笑聲。

「台南是一個適合人們做夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」賴清德說，他看到這句話就非常喜歡，看到這句話是在選市長好幾年前，那時候他就打定主意，如果他有一天選市長的話，他一定要用這句話，來跟台南市民訴求，來爭取台南市民的支持，也爭取各界共同響應，將台南市打造那樣美好的一個地方。

賴清德表示，後來他也發現文學家非常有科學精神、邏輯性，一開始年輕人做夢，先立業再成家，未來台南市是退休的地方，簡單的一句話，把台南的願景統統展現出來，實在太令人欽佩了。

賴清德指出，他內心的想法，就是把葉石濤作品翻譯成英文、日文及更多國家的語言，讓更多人認識葉石濤先生，更可能因此獲得國際上的肯定，然而，因為葉石濤先生已過世，大概獲得諾貝爾文學獎機會不大。