南科效應擴大 西港人口逆勢成長

南科外溢效應擴大往溪北，台南市議員方一峰指今年4月南市37區僅西港人口正成長，緊鄰南科的安定出現一分農地5千萬元還不賣，但因曾文溪阻隔交通不方便阻礙地方發展，上下班車流卡在台19線及西港大橋造成大塞車。

方一峰說，南科三期開發完成後就業人口從8萬將增加到13萬，因應增加的5萬就業人口，市府要超前部署「只差一座橋」，要求加速增闢跨曾文溪橋梁，不僅可疏解往南科交通，還可串聯七股工業區及13個小型工業區成為南科衛星工業區，讓原本落後的大北門區可以均衡發展。

市長黃偉哲承諾纳入評估爭取，工務局長蘇金安說，多條道路規畫中，其中西港大橋接安定防汛道路拓寬到10公尺將先改善，正進行都市計畫變更中，最快2年至3年完工；西港跨曾文溪到南科烏橋中路的橋梁已規畫中，造價達28億元，以及南41線佳里到安南區跨曾文溪橋梁估造價48億，還有待爭取，。