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南科效應擴大 西港人口逆勢成長

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員方一峰表示因應南科從業人口激增，要求市府提前部署改善溪北往南科的交通路網。記者吳淑玲／攝影
台南市議員方一峰表示因應南科從業人口激增，要求市府提前部署改善溪北往南科的交通路網。記者吳淑玲／攝影

南科外溢效應擴大往溪北，台南市議員方一峰指今年4月南市37區僅西港人口正成長，緊鄰南科的安定出現一分農地5千萬元還不賣，但因曾文溪阻隔交通不方便阻礙地方發展，上下班車流卡在台19線及西港大橋造成大塞車。

方一峰說，南科三期開發完成後就業人口從8萬將增加到13萬，因應增加的5萬就業人口，市府要超前部署「只差一座橋」，要求加速增闢跨曾文溪橋梁，不僅可疏解往南科交通，還可串聯七股工業區及13個小型工業區成為南科衛星工業區，讓原本落後的大北門區可以均衡發展。

市長黃偉哲承諾纳入評估爭取，工務局長蘇金安說，多條道路規畫中，其中西港大橋接安定防汛道路拓寬到10公尺將先改善，正進行都市計畫變更中，最快2年至3年完工；西港跨曾文溪到南科烏橋中路的橋梁已規畫中，造價達28億元，以及南41線佳里到安南區跨曾文溪橋梁估造價48億，還有待爭取，。

立委郭國文表示南科外溢影響已從鳥蛋變雞蛋、鴨蛋再擴大成鴕鳥蛋，將帶動溪北的全面發展，他十分關切南科交通路網改善，除西港跨曾文溪大橋列為中長期許畫爭取外，善化胡厝寮往麻善大橋拓寬以及西拉雅大道往山上工業區新闢道路經費，都陸續爭取中。

台19線及西港大橋往南科上下班塞車嚴重，地方爭取再增建跨溪大橋。圖／立委郭國文服務處提供
台19線及西港大橋往南科上下班塞車嚴重，地方爭取再增建跨溪大橋。圖／立委郭國文服務處提供
台19線及西港大橋往南科上下班塞車嚴重，地方爭取再增建跨溪大橋。圖／立委郭國文服務處提供
台19線及西港大橋往南科上下班塞車嚴重，地方爭取再增建跨溪大橋。圖／立委郭國文服務處提供

南科 曾文 港大

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