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暑假將至 嘉市將發免費快篩劑給285間補習班

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市教育處將配合中央政策發送快篩劑給轄內285間補習班及4間兒童課後照顧中心。記者李宗祐／攝影
嘉義市教育處將配合中央政策發送快篩劑給轄內285間補習班及4間兒童課後照顧中心。記者李宗祐／攝影

教育部考量暑假將至，許多家長會把孩子送到短期補習班及兒童課後照顧服務中心，已向中央流行疫情指揮中心協調，將針對全國合法的補習班與兒童課照中心，配發快篩試劑。嘉義市政府教育處長林立生表示，嘉義市合法立案的補習班有285間，兒童課後照顧中心計有4間，將依照規模配發40至200劑不等的篩劑。

林立生表示，暑假將屆，為了讓孩子可以持續學習，很多家長會將孩子送到補習班及課照中心，嘉義市目前合法立案的補習班計有285間，兒童課後照顧中心計有4間，為防範疫情於課後機構傳染，將依照規模配發40至200劑不等的篩劑，提供補習班及課照中心人員或學生於到班（課）或上班（課）期間身體不適、疑似感染新冠肺炎時使用。

自疫情發生以來，嘉義市補習班及兒童課後照顧中心即配合相關防疫措施，落實場域清潔消毒及相關通報機制，市府亦不定時派員前往稽查，共同守護孩子課後的安全。

補習 嘉義 疫情

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