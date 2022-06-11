台南這條巷子拓寬竟如此重要 市長和2名立委都來了

台南南區聖賢社聖懿堂前金華路一段 352巷97弄道路拓寬工程竣工，市長黃偉哲和立委陳亭妃、林俊憲都到場關心，一條巷子通車來這麼多人，當地里長說是該里第一條10公尺寬道路，對該里的意義有如「中正路」。

黃偉哲表示，第一次看到一條巷子要通車來這麼多人的，因為交通建設大家最關心，金華路跟永成路中間很少有通的路，到年底如果工程經費有剩餘，將再打通一條，讓鄉親通行更方便。

工務局表示，今已完成金華路一段352巷97弄巷道，並配合南區鹽埕段503-23地號（金華路一段352巷內）等10筆眷改土地都市更新，市府也提前部署先開闢南區 SE-31-8M 道路，目前正進行發包作業中。未來附近民眾出入往永成路或金華路銜接台86快速道路，將十分便利。

工務局指出，金華路一段352巷97弄道路原寬度4公尺路幅狹小及側溝排水斷面不足等，每逢大雨易造成社區淹水問題，經南區議員及明亮里長蘇三柱多次反映，順應民情，促成該巷道依都市計畫拓寬中段長度100公尺道路為10公尺路寬，同時完成延伸段側溝及道路改善，工程總經費約3000萬元，歷經6個月施工期，今已全部完工通車，近日梅雨幾波大雨，已未見社區淹水。