聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南這條巷子拓寬竟如此重要 市長和2名立委都來了
台南南區聖賢社聖懿堂前金華路一段 352巷97弄道路拓寬工程竣工，市長黃偉哲和立委陳亭妃、林俊憲都到場關心，一條巷子通車來這麼多人，當地里長說是該里第一條10公尺寬道路，對該里的意義有如「中正路」。
黃偉哲表示，第一次看到一條巷子要通車來這麼多人的，因為交通建設大家最關心，金華路跟永成路中間很少有通的路，到年底如果工程經費有剩餘，將再打通一條，讓鄉親通行更方便。
工務局表示，今已完成金華路一段352巷97弄巷道，並配合南區鹽埕段503-23地號（金華路一段352巷內）等10筆眷改土地都市更新，市府也提前部署先開闢南區 SE-31-8M 道路，目前正進行發包作業中。未來附近民眾出入往永成路或金華路銜接台86快速道路，將十分便利。
工務局指出，金華路一段352巷97弄道路原寬度4公尺路幅狹小及側溝排水斷面不足等，每逢大雨易造成社區淹水問題，經南區議員及明亮里長蘇三柱多次反映，順應民情，促成該巷道依都市計畫拓寬中段長度100公尺道路為10公尺路寬，同時完成延伸段側溝及道路改善，工程總經費約3000萬元，歷經6個月施工期，今已全部完工通車，近日梅雨幾波大雨，已未見社區淹水。
里長蘇三柱表示，金華路一段352巷97弄道路拓寬後，是里內第一條10公尺寬的計畫道路，猶如是明亮里的中正路，不僅提升改善道路路幅狹小、會車困難的問題，更建構起里內完善的通行空間，里民們都感受到環境變的寬敞明亮又舒適，由衷感謝市府團隊的努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言