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南市疫情高峰 發1萬件隔離衣與N95口罩助社福機構防疫
新冠肺炎疫情進入高原期，為協助長照機構防疫整備和因應，台南市再發放近1萬件隔離衣、防護衣與8000片N95口罩給轄內139家機構，包含1家團體家屋、3家兒少機構、20家身障機構與115家老人機構，協助防疫避免爆發群聚保護住民健康。
市長黃偉哲表示，依統統在確診致死者中，社福機構的住民有一說是占27%，有一說是4分之1，因為社福機構住民免疫力比較差，對於他們的健康需要特別注意。
社會局長陳榮枝說，為了加強社福機構防疫作為，市府自5月中已發放每名工作人員2劑快篩試劑，並持續視機構防疫量能發放隔離衣、防護衣、N95口罩與快篩試劑等防疫物資，協助機構共同阻絕及降低傳染擴散，保護弱勢民眾健康安全。
社會局表示，依據中央防疫指引，執行確定病例住房環境清潔消毒之工作人員，建議穿戴的個人防護裝備為N95 口罩、手套、一般隔離衣與防水圍裙等，且需備妥一個月防疫物資安全存量，因疫情變化快速，仍有不足情形，社會局緊急調撥支援，讓工作人員有充足的防護裝備執行住民照護工作。
市府為及早發現機構內確診情形以安排視訊診療、快速給予抗病毒藥，降低住民重症風險，5月底針對住民及工作人員持續再發放每人2劑快篩試劑並進行每周普篩。也連結轄內各醫院採綠色通道方式，針對住民以批次掛號立即診療給藥。市府與機構同時保持密切連繫，建立SOP與工作群組，隨時回應並支援機構，透過市府團隊、醫療院所與社福機構三方緊密合作，共同保護機構住民及工作人員之安全。
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