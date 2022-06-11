南市疫情高峰 發1萬件隔離衣與N95口罩助社福機構防疫

新冠肺炎疫情進入高原期，為協助長照機構防疫整備和因應，台南市再發放近1萬件隔離衣、防護衣與8000片N95口罩給轄內139家機構，包含1家團體家屋、3家兒少機構、20家身障機構與115家老人機構，協助防疫避免爆發群聚保護住民健康。

市長黃偉哲表示，依統統在確診致死者中，社福機構的住民有一說是占27%，有一說是4分之1，因為社福機構住民免疫力比較差，對於他們的健康需要特別注意。

社會局長陳榮枝說，為了加強社福機構防疫作為，市府自5月中已發放每名工作人員2劑快篩試劑，並持續視機構防疫量能發放隔離衣、防護衣、N95口罩與快篩試劑等防疫物資，協助機構共同阻絕及降低傳染擴散，保護弱勢民眾健康安全。

社會局表示，依據中央防疫指引，執行確定病例住房環境清潔消毒之工作人員，建議穿戴的個人防護裝備為N95 口罩、手套、一般隔離衣與防水圍裙等，且需備妥一個月防疫物資安全存量，因疫情變化快速，仍有不足情形，社會局緊急調撥支援，讓工作人員有充足的防護裝備執行住民照護工作。