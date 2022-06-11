台南好生活台南呷頭路就博會 媒合逾5成
「台南好生活．台南呷頭路」第二場大型就業博覽會，今天在南台科技大學登場，現場提供逾8000個工作機會，台南市政府勞工局統計，初步媒合率52.36%。
「台南好生活．台南呷頭路」第二場大型就業博覽會，現場有台灣國際航電Garmin、瀚宇彩晶、華新麗華、璨揚企業、碳佐麻里、光洋應用材料等105家企業參與，提供8586個工作機會。
台南市長黃偉哲到場為求職者加油打氣，他表示，台南有好的生活品質，需要好的就業機會，讓企業和優秀人才集齊台南；防疫如同作戰，產業競爭也像作戰一樣，成就台灣成為高科技國家，也使台南成為高科技城市。
台南市政府勞工局發布新聞稿指出，市府積極媒合就業，從民國108年起迄今共辦理超過1000場徵才活動，包含台積電、聯電、群創、台灣國際航電Garmin、南台灣首座日系OUTLET等廠商，初步媒合超過5成。
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