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加強保護力嘉義縣催打第4劑 6月底前57家院所全面開打

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣府今天公布新增986人確診。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今天公布新增986人確診。圖／嘉縣府提供

嘉義縣催打第4劑 (第2次追加劑)疫苗強化保護力，65歲以上長者、長照機構住民，以及18歲以上免疫不全、免疫力低下病情穩定者等3類族群，6月底前第3劑接種滿5個月就可施打。

衛生局依民眾接種期程分析，6月底前陸續符合接種者共3萬7987人，目前有635人接種第四劑，全縣57處合約院所 (含衛生所)全面開打，鄉鎮市衛生所加開假日門診提供服務，提醒民眾早打早保護。

縣府今天公布新增986人確診，有症狀252人，無症狀734人，年齡介於5個月到93歲，12歲以下144人，65歲以上157人。累計全縣12歲以下染疫幼童3696人，65歲以上3847人；目前居家隔離1106人，輕症居家照護8292人。

衛生局長趙紋華表示，嘉縣累計確診2萬9391人，盛行率5.9%，確診死亡案例65歲以上、慢性病者占8成，與國內確診死亡情形相仿，南部仍處高原期，打疫苗是防疫關鍵，呼籲65歲以上鄉親檢視黃卡接種日期，如第3劑疫苗接種滿5個月，就可接種第4劑。

第一類醫事人員包括醫事執登人員及醫事機構非醫事人員，只要評估自身風險後有意願接種、距離前一次追加劑間隔滿5個月，就能接種第4劑，接種服務請上衛生局網站查詢。

嘉義縣府今天公布新增986人確診，催打第4劑 (第2次追加劑)疫苗強化保護力。圖／嘉縣府提供
嘉義縣府今天公布新增986人確診，催打第4劑 (第2次追加劑)疫苗強化保護力。圖／嘉縣府提供

衛生局 疫苗 衛生所

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