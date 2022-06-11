北港朝天宮發送快篩試劑 助弱勢家庭防疫
COVID-19疫情嚴峻，北港朝天宮考量弱勢家庭可能無力購買快篩試劑，於是採購快篩試劑逾1600份和口罩，今明兩天免費提供給北港鎮內弱勢民眾，保護自己也保護家人。
朝天宮後方行政大樓今天上午8時許已排滿人潮，弱勢家庭等著領取防疫物資；有人提到，市售的快篩試劑每劑超過新台幣100元，如果家庭人口多，負擔沉重。
朝天宮董事長蔡咏鍀說，快篩陽性即確診政策上路後，家用快篩劑需求大增，許多弱勢家庭因經濟因素而無力購買快篩試劑，導致無法得知自己是否確診，因此廟方秉持媽祖慈悲濟世精神，採購快篩試劑逾1600份和口罩，每份2劑試劑，今明兩天免費提供給北港鎮內弱勢民眾。
蔡咏鍀提到，廟方所發放的快篩試劑有經過國家認證，如果弱勢家庭還有需要，也可視情況繼續補發，幫助大家保護自己與他人，更期盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情散去。
另外雲林縣百二庄媽會理事長曾朝勤、行政院顧問王明崑等人日前代表捐贈快篩試劑500劑給林內鄉公所，協助偏鄉防疫，鄉長張維崢感謝百二庄媽會溫暖善舉。
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