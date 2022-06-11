推動與延續有機農地 青農廖晉德種米不忘初心

雲林縣斗南鎮農會成立友善環境耕作輔導團體，長期推廣友善耕作，其中一人是來自南投的青農廖晉德，因家中務農從小生活田野山間，對自然景致情有獨鍾，一腳踏入農業領域，協助因故無法繼續有機種植稻米的農民接手田地，也持續推動竹筍、絲瓜等友善耕作。

畢業於國立台東大學文化資源與休閒產業的廖晉德，目前擔任農會友善環境耕作輔導團體輔導員，致力於友善農業的推廣，輔導慣型耕作農民轉型有機、友善農法施作，目前已輔導過上百名農民，用他的熱情感動許多人。

有機耕作工法費時費工，曾有農民因家中變故，欲放棄繼續種植有機越光米，但在西部平原中農民土地持有面積小，農田間容易互相干擾，養育一塊有機農地相當不易、也彌足珍貴，廖晉德聽聞立即輾轉找到這名農民。

廖晉德表示，如果堅持到一半就放棄，那就真的太可惜了，希望能夠延續農民有機種植的初心，便由輔導團接手這塊田地，栽種有機越光米，讓那份最初的心意，能夠延續。

廖晉德走向田間說，有別於一般慣型耕作噴除草藥，不論是有機或友善農耕，都逃不過親自下田除草這門功課，要在田埂上鋪抑草蓆，抑制雜草生長，也要定期清理，否則叢生的雜草會破壞抑草蓆，到時還要再花心力與材料重新鋪設。

同時，廖晉德也致力推動絲瓜、竹筍等作物友善種植，輔導農民以有機資材取代傳統化肥與農藥，拉寬種植間距，讓陽光可以從作物縫隙探頭，減少病蟲害，使生態系統回歸原貌，給民眾最天然健康食材。