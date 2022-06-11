台南陽光真愛青少年關懷協會助兒少13年 今終有落腳處

台南市陽光真愛青少年關懷協會創會13年來已協助1000餘名兒童、青少年，經常被迫搬家，最近終於找到固定住處，今天啟用；100多坪原屋主只賣600萬、但還缺350萬。台南新世代扶輪社社長郭秋伶得知發起募款、贊助協會，原本預計5萬元、因社員熱烈響應募到20萬元，今天在新化老街舉辦感恩茶會。

協會新會址啟用，請來敏惠醫護專校學生表演彩繪走秀；台南市長黃偉哲到場剪綵，關心協會現況、青少年教養。創會牧師娘許素芬代表感謝新世代扶輪社、立委郭國文、前新化區長鄭道立、聯合報記者吳淑玲、市議員林志展等多年協助，還有台南市勞工局「做工行善團」協助幫忙新家隔間、裝潢。

許素芬說，這些年已支持超過1000名少年，陪伴他們度過最困難的時刻；目前協助課輔關懷50人、其實孩子不能有多美好的未來至少能夠不成為社會的負擔能夠自力更生。

郭秋伶表示，照顧弱勢兒少一直是社會容易忽略的議題；協會長期在社區照顧弱勢兒少，給予適時輔導協助，真的造福了許多在地弱勢家庭，很高興能夠與大家盡一己之力，期待社會各界參與共襄盛舉。

陽光真愛青少年關懷協會歷經六次搬遷，許素芬欣慰今天終於正式「結束流浪生活」，能夠提供弱勢而少更好的輔導協助。感謝張志坤、林志宏、王國駿、蘇文斌、韓心怡、吳宗鈞、黃懸民、劉俊良等扶輪社社員與社友經營的大欣牙醫、遠傳牙醫、麗莊建設等參與捐款。