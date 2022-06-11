嘉義家扶中心今辦成長營 撫慰弱勢家庭

嘉義家扶中心關懷受扶助的國小學童及單親家長於今天辦理「追趕跑跳碰」兒童一日營及為期2日「自然手作的療癒力」，家長成長團體，有8名家長及18名學童參加。

社工以兒童和家長的不同需求，設計了活潑趣味的團康遊戲及體驗活動，活絡了兒童單調的線上學習，更引導多重壓力的家長獲得了紓解放鬆，均達到享受樂趣、探索生命、自我照顧及人際相處。

兒童一日營源自中心扶助的高中生團隊，將回饋社會的初心，共同發想並落實行動，跳脫了受助者的思維，運用自己和同伴的創意能力，轉換為具體的社會服務，營隊目標設定為正向品格教育，在社工輔導陪伴，設計一系列的任務遊戲、闖關解謎及校園霸凌宣導，讓兒童投入其中，開懷大笑，玩樂中學習進步，而高中青少年的認真付出，帶動場內歡笑氣氛。

擔任小隊輔的阿瑞分享，因就讀餐飲科，經常有機會指導國中小的學童做烘焙餐食，但首次承辦營隊活動，所有規劃和遊戲內容都要自行設計，更能體會到營隊前後及團隊合作分工的重要性，雖然蠻辛苦的，在看到兒童歡笑的表情後，內心也充滿許多成就感。

在家長成長團體，社工帶領以拼貼蝶谷巴特提袋、種植綠色盆栽，每一位家長手做出獨特藝術性的帆布袋，有療癒設計感的種子植栽，也在體驗手沖咖啡的氛圍中，享受簡單而放鬆的下午茶時光，讓家長們放下生活的不順或辛勞，學會自己可以做到的紓壓方法。

小祐媽媽因前夫家暴而離婚，獨自撫養子女，左眼也因此失明，罹患糖尿病，每日都施打胰島素控制，近期子宮腫瘤開刀，長年的病症，只能以短期工作為業，多重壓力難以入眠及憂鬱病困擾，面對與青春期子女的課業學習、溝通等管教，引起親子衝突，小祐媽媽除了堅強外，已連續3年主動參加團體，而２天的手作，能沉浸在安心寧靜的世界裡，發揮了藝術創作，獲得了成就感和自信心，與其他媽媽們話家常談心，有相互陪伴理解的情誼。