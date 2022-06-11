而立之年找到終身想做的事 雲林青年好手藝獲青睞

咖啡給一般人的印象多是苦澀，八年級生林書嫻也不例外，不過就在她喝到第一口精品咖啡後，從未料自己有天竟能被「征服」，一頭栽進咖啡世界鑽研，甚至決定辭去原本的工作，投資百萬創業，她開心地說「我終於找到想做一輩子的事！」

土生土長雲林人的林書嫻，大學念文化資產系，畢業後曾考過國家考試，也做過幾份工作，擅長行政類職務的她，卻在其中感到迷惘，還未30歲前，她幾乎常問自己「我到底喜不喜歡這份工作？」「能不能一直做下去？」「我真的要如此過一輩子嗎？」

直到接觸精品級的咖啡，林書嫻才啜一口，就被香氣、口感震懾，自此顛覆她對咖啡會心悸、苦澀難入口的刻板印象，她也沒想到突然對咖啡產生巨大熱情，開始研究如何烘豆，手沖一杯好咖啡。

林書嫻說，2年多前她決定要離開工時超長的工作，本來只想短暫休息，充電再找新工作，卻不知哪來的勇氣與靈感，推進她創業開發咖啡店，「這條路不好走，但是我不走看看，怎麼知道自己能耐為何？」

她開始參加各種咖啡專業知識課程，透過雲林縣職業總工會咖啡調製暨飲調丙級證照班的職前訓練，每天上課8小時，連續3個月的衝刺考到證照，萬事俱備後，她更毅然決然投入百萬元，從空間設計、設備採購到營運模式等，全程自己來，去年10月順利開展生平第一家店。

林書嫻笑說，最終還是閒不下來，不過現在能夠做著最熱愛的事，感覺很不一樣，「忙卻忙得很開心！」開業半年來，多少也有受疫情影響來客數，不過烘豆手藝高超的她，仍獲同好的客戶持續支持著，希望每個人透過「蠻香」，讓精品咖啡飄香味蕾。