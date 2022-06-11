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嘉義林管處攜手群創教育基金會 阿里山推環境永續保育
林務局嘉義林區管理處上午與財團法人群創教育基金會，在阿里山國家森林遊樂區簽署合作備忘錄，未來雙方以夥伴關係運用彼此資源，透過推動生態旅遊、淨灘淨山、植樹造林等多元方式，攜手推展國內生態保育、環境教育及公民參與山林永續活動。
群創光電、睿生光電及群豐駿科技公司約150名員工，一起在遊樂區旅客服務中心前栽植霧社櫻及金毛杜鵑，豐富園區生態景觀。林管處及基金會將積極以各種形式活動，連結與增進企業、員工對森林認知及情感，持續尋求多元合作模式，讓企業善盡社會責任，為台灣美好生態環境共同努力。
群創基金會董事長王志超說，基金會2008年成立，秉持「取之於社會，用之於社會」情懷，以「環境教育」及「文化藝術」兩大核心理念與各界互動，與嘉義林管處簽合作備忘錄，透過不同形式活動結合政府機關、企業與員工力量，推廣環境保護，環境永續當自身責任，將美好生態留給下一代。
林管處長張岱表示，林務局近年致力推廣將森林惠益與全民共享，林管處運用各種公私協力模式與民間推動生態保育。群創基金會今年除挹注經費認養林管處轄內台南市楠西區1.01公頃國有造林，未來將持續與林管處攜手，為環境永續盡心力。
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