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嘉義林管處攜手群創教育基金會 阿里山推環境永續保育

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
群創教育基金會董事長王志超（左起）、嘉義林管處長張岱、群創光電總經理楊柱祥共同在園區旅客服務中心前栽植霧社櫻。圖／嘉義林管處提供
群創教育基金會董事長王志超（左起）、嘉義林管處長張岱、群創光電總經理楊柱祥共同在園區旅客服務中心前栽植霧社櫻。圖／嘉義林管處提供

林務局嘉義林區管理處上午與財團法人群創教育基金會，在阿里山國家森林遊樂區簽署合作備忘錄，未來雙方以夥伴關係運用彼此資源，透過推動生態旅遊、淨灘淨山、植樹造林等多元方式，攜手推展國內生態保育、環境教育及公民參與山林永續活動。

群創光電、睿生光電及群豐駿科技公司約150名員工，一起在遊樂區旅客服務中心前栽植霧社櫻及金毛杜鵑，豐富園區生態景觀。林管處及基金會將積極以各種形式活動，連結與增進企業、員工對森林認知及情感，持續尋求多元合作模式，讓企業善盡社會責任，為台灣美好生態環境共同努力。

群創基金會董事長王志超說，基金會2008年成立，秉持「取之於社會，用之於社會」情懷，以「環境教育」及「文化藝術」兩大核心理念與各界互動，與嘉義林管處簽合作備忘錄，透過不同形式活動結合政府機關、企業與員工力量，推廣環境保護，環境永續當自身責任，將美好生態留給下一代。

林管處長張岱表示，林務局近年致力推廣將森林惠益與全民共享，林管處運用各種公私協力模式與民間推動生態保育。群創基金會今年除挹注經費認養林管處轄內台南市楠西區1.01公頃國有造林，未來將持續與林管處攜手，為環境永續盡心力。

嘉義林管處長張岱（左）回贈群創教育基金會以阿里山為名植物系列商品。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處長張岱（左）回贈群創教育基金會以阿里山為名植物系列商品。圖／嘉義林管處提供
群創光電總經理楊柱祥、群創教育基金會董事長王志超及嘉義林管處長張岱帶領群創同仁的孩童一起植樹，象徵環境教育的傳承。圖／嘉義林管處提供
群創光電總經理楊柱祥、群創教育基金會董事長王志超及嘉義林管處長張岱帶領群創同仁的孩童一起植樹，象徵環境教育的傳承。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處長張岱（左）與群創教育基金會董事長王志超(右)簽署合作備忘錄，由群創光電總經理楊柱祥（中）見證。圖／嘉義林管處提供
嘉義林管處長張岱（左）與群創教育基金會董事長王志超(右)簽署合作備忘錄，由群創光電總經理楊柱祥（中）見證。圖／嘉義林管處提供
群創集團同仁及眷屬攜手栽植霧社櫻及金毛杜鵑，一起豐富阿里山國家森林遊樂區生態。圖／嘉義林管處提供
群創集團同仁及眷屬攜手栽植霧社櫻及金毛杜鵑，一起豐富阿里山國家森林遊樂區生態。圖／嘉義林管處提供

嘉義 生態保育 阿里山

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