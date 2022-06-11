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布袋觀光漁市休市5天清消完畢 今天復業遊客漸回籠

聯合報／ 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，今天恢復營業，雖無往常假日湧現滿滿人潮，但遊客增加，攤商開心迎客。圖／翁億穎提供
嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，今天恢復營業，雖無往常假日湧現滿滿人潮，但遊客增加，攤商開心迎客。圖／翁億穎提供

本土疫情延燒，民眾減少出門消費用餐旅遊，嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，遊客大減，漁會與攤協商端節連假結束，6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，今天周末恢復營業，雖無往常例假日湧現滿滿人潮，但遊客增加，攤商開心迎客。

「疫情衝擊生意比去年慘，希望區漁會減免租金共度難關」，漁市攤商、岑海里長翁億穎說，今天遊客有增加，但與過去假日相比還差很多，去年防疫三級，餐廳小吃禁內用，漁會減免租金，對攤商幫助大，今年防疫情大爆發，染疫者增多，從3月起客人大減，攤商賠錢苦撐，快撐不下去了。

5月逾百名攤商聯署向漁會陳情，盼比照去年防疫三級期間減免租金，縣府漁業科長張建成說，觀光漁市土地產權屬縣府，會挺漁市157 個攤商，去年縣府減免漁市的土地租金，希望漁會這次也能減免攤商租金。

張建成表示，觀光漁市加強防疫，今天重新與遊客見面，為讓消費者逛漁市，不管採買或吃海鮮都能安心，5天休市清消，攤商上工前自主篩檢陰性，強化防疫，提供安全消費環境，逛完漁市後，還可以順遊鄰近高跟鞋教堂、布袋海上巴士、好美船屋（好美農漁產）及3彩繪村，歡迎大家周休來布袋吃喝玩樂。

嘉義區漁會說，前年及去年漁市因防疫管制受影響，減免租金，今年未升級防疫，但攤商生意仍受影響，理事會會開會研議減免租金。

嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，今天恢復營業，雖無往常假日湧現滿滿人潮，但遊客增加，攤商開心迎客。圖／翁億穎提供
嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，今天恢復營業，雖無往常假日湧現滿滿人潮，但遊客增加，攤商開心迎客。圖／翁億穎提供
嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，今天恢復營業，雖無往常假日湧現滿滿人潮，但遊客增加，攤商開心迎客。圖／翁億穎提供
嘉義區漁會出租經營的布袋觀光漁市，6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，今天恢復營業，雖無往常假日湧現滿滿人潮，但遊客增加，攤商開心迎客。圖／翁億穎提供

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