嘉大培訓63位植物醫師 下鄉貼近農民需求

嘉義大學協助農委會改善農產品食安、化學農藥10年減半及解決農作物病蟲害防治等問題，5天來共培訓63位儲備植物醫師，昨天結訓即媒合當中46位植物醫師到有需求的農會或公所服務，將有效協助農民精準用藥，減少環境化學汙染，提供農民客製化診療服務。

植物醫學系主任蔡文錫表示，植物醫師未來將實際走入田間，更機動性貼近農民需求，提供正確用藥及田間綜合管理概念，協助農民有效防治農作物病蟲害，並輔導以友善環境防治資材替代傳統化學藥劑，達適地適作、減少用藥、增加產量、提升品質及收益之效。

動植物防檢局委託嘉大植物教學醫院於6月6日至6月10日辦理「111年度儲備植物醫師職前培訓」聘請國立大專院校、農業試驗所及改良場等植物病害、蟲害、病毒、土壤肥料及作物栽培專家授課，藉以提升植物醫師職能及強化田間診斷服務技術，正確診斷對症下藥，以達成農業食安、農藥減量目標。因應疫情變化，培訓課程調整為線上授課。