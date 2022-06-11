聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉大培訓63位植物醫師 下鄉貼近農民需求

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大農學院院長沈榮壽致詞。圖／嘉義大學提供
嘉大農學院院長沈榮壽致詞。圖／嘉義大學提供

嘉義大學協助農委會改善農產品食安、化學農藥10年減半及解決農作物病蟲害防治等問題，5天來共培訓63位儲備植物醫師，昨天結訓即媒合當中46位植物醫師到有需求的農會或公所服務，將有效協助農民精準用藥，減少環境化學汙染，提供農民客製化診療服務。

植物醫學系主任蔡文錫表示，植物醫師未來將實際走入田間，更機動性貼近農民需求，提供正確用藥及田間綜合管理概念，協助農民有效防治農作物病蟲害，並輔導以友善環境防治資材替代傳統化學藥劑，達適地適作、減少用藥、增加產量、提升品質及收益之效。

動植物防檢局委託嘉大植物教學醫院於6月6日至6月10日辦理「111年度儲備植物醫師職前培訓」聘請國立大專院校、農業試驗所及改良場等植物病害、蟲害、病毒、土壤肥料及作物栽培專家授課，藉以提升植物醫師職能及強化田間診斷服務技術，正確診斷對症下藥，以達成農業食安、農藥減量目標。因應疫情變化，培訓課程調整為線上授課。

昨天培訓課程最後一天於嘉大農業科學館辦理培訓測驗及職前說明會，嘉大農學院院長沈榮壽、動植物防檢局副局長鄒慧娟等人與會，除頒發培訓結業證書外，並媒合46位儲備植物醫師到有需求的農會或公所服務，希望5天豐富的課程及經驗分享，能協助植物醫師下鄉服務時能解決農民病蟲害防治及用藥問題，減少農民經濟損失，讓診斷更有效率，生產安全優質農產品，朝向植物保護、健康保護及環境保護目標邁進。

動植物防檢局副局長鄒慧娟（中）頒發結訓證書。圖／嘉義大學提供
動植物防檢局副局長鄒慧娟（中）頒發結訓證書。圖／嘉義大學提供

醫師 農民 農會

延伸閱讀

雨量多甜度降1度 彰化巨峰葡萄夏果意外風味迷人

徐耀昌探訪聯大農藥檢測中心 推廣有機友善安全農業

嘉大景觀學系畢展 「_曜日」填空題不受限

獨／基中生感人故事6大學搶才 他決定念這學校原因曝光

相關新聞

台南市場、夜市券 2周發2萬張

疫情升溫傳統市場買氣再度受到衝擊，台南市場處昨起推出「市場夜市銅板快閃夠購go，市場夜市天天快閃送」活動，2周舉辦上百場...

南科路網 盼增闢跨曾文溪大橋

南科園區興起帶動地方發展，也帶來交通衝擊，曾文溪以北的民眾到南科通勤，需仰賴省道台19線及西港大橋，但上下班尖峰總是大塞...

布袋漁市續減免租金 漁會研議

嘉義縣布袋觀光漁市因疫情遊客大減，區漁會與攤協商本月6日起休市5天清消，挽回遊客消費信心，昨天周末恢復營業，遊客增加，攤...

嘉大培訓植物醫師 46人下鄉服務

嘉義大學協助農委會改善農產品食安、化學農藥10年減半及解決農作物病蟲害防治等問題，培訓63名儲備植物醫師，一結訓即媒合其...

熱情感動上百農民 廖晉德初心推友善農法

雲林縣斗南鎮農會友善環境耕作輔導團長期推廣友善耕作，輔導員廖晉德是來自南投的青農，因家中務農從小熱愛自然，致力推廣友善農...

葉石濤紀錄片台南首映 賴清德現身加油打氣

《台灣男子葉石濤》紀錄片今晚在台南舉辦首映會，副總統賴清德在競選台南市長時，曾以葉老的文字「台南是一個適合人們做夢、幹活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。