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嘉大培訓63位植物醫師 下鄉貼近農民需求
嘉義大學協助農委會改善農產品食安、化學農藥10年減半及解決農作物病蟲害防治等問題，5天來共培訓63位儲備植物醫師，昨天結訓即媒合當中46位植物醫師到有需求的農會或公所服務，將有效協助農民精準用藥，減少環境化學汙染，提供農民客製化診療服務。
植物醫學系主任蔡文錫表示，植物醫師未來將實際走入田間，更機動性貼近農民需求，提供正確用藥及田間綜合管理概念，協助農民有效防治農作物病蟲害，並輔導以友善環境防治資材替代傳統化學藥劑，達適地適作、減少用藥、增加產量、提升品質及收益之效。
動植物防檢局委託嘉大植物教學醫院於6月6日至6月10日辦理「111年度儲備植物醫師職前培訓」聘請國立大專院校、農業試驗所及改良場等植物病害、蟲害、病毒、土壤肥料及作物栽培專家授課，藉以提升植物醫師職能及強化田間診斷服務技術，正確診斷對症下藥，以達成農業食安、農藥減量目標。因應疫情變化，培訓課程調整為線上授課。
昨天培訓課程最後一天於嘉大農業科學館辦理培訓測驗及職前說明會，嘉大農學院院長沈榮壽、動植物防檢局副局長鄒慧娟等人與會，除頒發培訓結業證書外，並媒合46位儲備植物醫師到有需求的農會或公所服務，希望5天豐富的課程及經驗分享，能協助植物醫師下鄉服務時能解決農民病蟲害防治及用藥問題，減少農民經濟損失，讓診斷更有效率，生產安全優質農產品，朝向植物保護、健康保護及環境保護目標邁進。
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