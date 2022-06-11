這間土地公廟掛珠簾 大門莊嚴又能防鳥患

大溪厝為嘉義市的主要農業區，農作物以水稻為主，附近的田園水域為多種候鳥的棲息地生態豐富，不過，農田旁的土地公廟常被鳥兒築巢、鳥屎汙染，居民為防鳥患在廟門掛起珠簾，解決困擾已久的鳥患問題、讓土地公廟莊嚴又乾淨兼顧生態保育。

嘉義市政府爭取前瞻水環境建設經費6千萬元於大溪里興建「大溪厝水環境教育園區」於今年4月正式啟用，是嘉義市第一座結合水質改善、生態保護、休閒遊憩及環境教育功能的綜合性場域。並獲2022建築園冶獎殊榮。

在教育園區旁有座土地公廟，廟門口十分特殊寫著「福德正神」四個大字，仔細一看，其實是掛著珠簾的隱形廟門。

大溪社區發展協會理事長邵祈誠說，附近鳥類棲息生態豐富，有些鳥類會進入廟內築巢生蛋、又有鳥屎汙染，一直思考要如何防範鳥類入侵又能兼顧生態保育，於是想到掛上大片珠簾方式阻止飛鳥進來，果然成效良好。