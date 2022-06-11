快訊

寶寶意外離世...夫妻拚2年生回來 托夢「我要回去找你們」萬人淚崩

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

缺工就業獎勵上路 助失業婦女獲雙重補助度難關

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
朴子就業中心就服員（左）助失業婦女黃雅君（右）獲雙重補助，度過生活難關重返職場。圖／朴子就業中心提供
朴子就業中心就服員（左）助失業婦女黃雅君（右）獲雙重補助，度過生活難關重返職場。圖／朴子就業中心提供

嘉義縣婦人黃雅君負擔家中經濟重擔，1年多前突遭公司以業務緊縮為由資遣，申請失業給付期間積極尋職，總沒下文，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心幫助她，運用「職場學習及再適應計畫」推介操作員工作，符合「缺工就業獎勵」資格，可再請領最高10萬8千元獎助津貼，助她重返職場。

「幸好有政府補助，解決生計燃眉之急！」44歲黃雅君慶幸能找到支援。她婚後育有3子，家庭開銷需求極大，全靠她1人薪水養家，以往曾從事清潔等臨時工，3年前找到包裝作業員全職工作，隔年因業務緊縮，公司大量資遣，導致她失業，前來朴子就業中心申請失業給付，向就服員尋求幫助。

就服員與她深談後，了解她經濟狀況及求職需求，陸續媒合幾個工作都沒錄取，「沒一技之長能做什麼工作？」黃雅君內心沮喪，就服員鼓勵她，運用「職場學習及再適應計畫」，從基本機台操作、包裝慢慢學習，3個月磨合逐漸上手，因職缺符合「缺工就業獎勵計畫」，她可接續申請最高10萬8千元獎勵津貼，現在她穩定上工1年多，對現在工作非常滿意。

朴子就業中心主任吳明軒說，「職場學習及再適應計畫」是為鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，給特定對象或就業弱勢民眾，補貼雇主用人基本工資與5千元職場教練輔導費，補助期最長3個月。

「缺工就業獎勵」是協助求職勞工只要符合連續失業達30日以上或非自願離職身分，向各地就業中心辦理求職登記，經就業中心推介符合限定行業職缺，錄取後連續就業達30日以上便可提出申請；每月核給5千元至7千元，最長可領18個月，最多可領10萬8千元。

朴子就業中心就服員助失業婦女黃雅君獲雙重補助，度過生活難關重返職場。圖／朴子就業中心提供
朴子就業中心就服員助失業婦女黃雅君獲雙重補助，度過生活難關重返職場。圖／朴子就業中心提供

職場 失業

延伸閱讀

營建物價上漲缺工缺料 工程會多管齊下因應

基隆大型徵才37家廠商1380個職缺 中嘉、多家物流招才

祝民眾防疫求職好運 永康就服中心上門送五彩平安環

越南生人數增 中正大學推產學合作 科技業缺工解方

相關新聞

疫情阻銷有機菜 雲縣百箱送社福

雲林縣蔬菜產區供應全台3分之1以上的蔬菜需求，因疫情影響學校停課，學校午餐也暫停，造成團膳業者採購的蔬菜無法消化，縣府農...

這間土地公廟掛珠簾 大門莊嚴又能防鳥患

大溪厝為嘉義市的主要農業區，農作物以水稻為主，附近的田園水域為多種候鳥的棲息地生態豐富，不過，農田旁的土地公廟常被鳥兒築...

缺工就業獎勵上路 助失業婦女獲雙重補助度難關

嘉義縣婦人黃雅君負擔家中經濟重擔，1年多前突遭公司以業務緊縮為由資遣，申請失業給付期間積極尋職，總沒下文，勞動部雲嘉南分...

梅雨豐沛！仁義潭水庫快灌飽了 嘉義民生工業用水不缺

5月起降雨多，加上6月梅雨豐沛，讓供應嘉義縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，以及嘉義市蘭潭水庫，進帳豐沛，兩座水庫超過...

七股潟湖疏濬養灘 海岸侵蝕趨緩

台南市七股潟湖面積近1600公頃，是全國最大潟湖，也是養蚵重鎮，漁民憂心海岸線退縮及潟湖淤積，將嚴重影響養蚵產業，市議員...

錦湖擬設土資場 暗管真相待挖

開發業者申請在台南北門區錦湖里渡子頭設土石方資源堆置處理場，地方質疑地下設有排鹽暗管，擔憂整土挖到排鹽暗管會汙染土壤影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。