聽新聞
test
0:00 / 0:00
缺工就業獎勵上路 助失業婦女獲雙重補助度難關
嘉義縣婦人黃雅君負擔家中經濟重擔，1年多前突遭公司以業務緊縮為由資遣，申請失業給付期間積極尋職，總沒下文，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心幫助她，運用「職場學習及再適應計畫」推介操作員工作，符合「缺工就業獎勵」資格，可再請領最高10萬8千元獎助津貼，助她重返職場。
「幸好有政府補助，解決生計燃眉之急！」44歲黃雅君慶幸能找到支援。她婚後育有3子，家庭開銷需求極大，全靠她1人薪水養家，以往曾從事清潔等臨時工，3年前找到包裝作業員全職工作，隔年因業務緊縮，公司大量資遣，導致她失業，前來朴子就業中心申請失業給付，向就服員尋求幫助。
就服員與她深談後，了解她經濟狀況及求職需求，陸續媒合幾個工作都沒錄取，「沒一技之長能做什麼工作？」黃雅君內心沮喪，就服員鼓勵她，運用「職場學習及再適應計畫」，從基本機台操作、包裝慢慢學習，3個月磨合逐漸上手，因職缺符合「缺工就業獎勵計畫」，她可接續申請最高10萬8千元獎勵津貼，現在她穩定上工1年多，對現在工作非常滿意。
朴子就業中心主任吳明軒說，「職場學習及再適應計畫」是為鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，給特定對象或就業弱勢民眾，補貼雇主用人基本工資與5千元職場教練輔導費，補助期最長3個月。
「缺工就業獎勵」是協助求職勞工只要符合連續失業達30日以上或非自願離職身分，向各地就業中心辦理求職登記，經就業中心推介符合限定行業職缺，錄取後連續就業達30日以上便可提出申請；每月核給5千元至7千元，最長可領18個月，最多可領10萬8千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言