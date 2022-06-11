缺工就業獎勵上路 助失業婦女獲雙重補助度難關

嘉義縣婦人黃雅君負擔家中經濟重擔，1年多前突遭公司以業務緊縮為由資遣，申請失業給付期間積極尋職，總沒下文，勞動部雲嘉南分署朴子就業中心幫助她，運用「職場學習及再適應計畫」推介操作員工作，符合「缺工就業獎勵」資格，可再請領最高10萬8千元獎助津貼，助她重返職場。

「幸好有政府補助，解決生計燃眉之急！」44歲黃雅君慶幸能找到支援。她婚後育有3子，家庭開銷需求極大，全靠她1人薪水養家，以往曾從事清潔等臨時工，3年前找到包裝作業員全職工作，隔年因業務緊縮，公司大量資遣，導致她失業，前來朴子就業中心申請失業給付，向就服員尋求幫助。

就服員與她深談後，了解她經濟狀況及求職需求，陸續媒合幾個工作都沒錄取，「沒一技之長能做什麼工作？」黃雅君內心沮喪，就服員鼓勵她，運用「職場學習及再適應計畫」，從基本機台操作、包裝慢慢學習，3個月磨合逐漸上手，因職缺符合「缺工就業獎勵計畫」，她可接續申請最高10萬8千元獎勵津貼，現在她穩定上工1年多，對現在工作非常滿意。

朴子就業中心主任吳明軒說，「職場學習及再適應計畫」是為鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，給特定對象或就業弱勢民眾，補貼雇主用人基本工資與5千元職場教練輔導費，補助期最長3個月。