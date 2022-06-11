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梅雨豐沛！仁義潭水庫快灌飽了 嘉義民生工業用水不缺

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
供應嘉縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，超過9成蓄水率。記者魯永明／攝影
供應嘉縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，超過9成蓄水率。記者魯永明／攝影

5月起降雨多，加上6月梅雨豐沛，讓供應嘉義縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，以及嘉義市蘭潭水庫，進帳豐沛，兩座水庫超過9成蓄水率，快灌飽了。

南區水資局水庫蓄水統計，目前仁義潭蓄水量2484萬立方公尺，水位105公尺，蓄水率95.41％。蘭潭蓄水量924萬立方公尺，水位75.38公尺，蓄水率84.96%％，2座水庫合計蓄水量3408萬立方公尺。

入夏，仁義潭、蘭潭水庫蓄水量回升，逼近滿水位，水情燈號正常，水庫湖光山色情景再現，晨昏吸引許多攝影愛好者取景，番路鄉仁義潭與嘉義市蘭潭水庫，採離槽的母子水庫設計，串連供水，仁義潭水庫從八掌溪竹山進水口進水，再 引水到蘭潭水庫。

仁義潭設計排洪量為45.4cms，滿水位105公尺可自然溢流、蘭潭水庫設計排洪量為7.9cms，滿水位75.38公尺可自然溢流，颱風汛期到來，為保護仁義潭水庫，可關閉八掌溪取水閘門，避免大量進水，水公司五區處為因應可能強降雨，事先預留防汛水位，輪值人員隨時監控水庫水位，以維護水庫安全。

供應嘉縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，超過9成蓄水率。記者魯永明／攝影
供應嘉縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，超過9成蓄水率。記者魯永明／攝影
供應嘉縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，超過9成蓄水率。記者魯永明／攝影
供應嘉縣市民生工業用水的番路鄉仁義潭水庫，超過9成蓄水率。記者魯永明／攝影

水庫 蘭潭 嘉義

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