近億改善雲林水路 褒忠馬公厝大排施工中請改道
雲林縣褒忠鄉馬公厝大排每淹水必影響周邊居民，縣府近年來推動多項工程分階段來改善馬公厝大排周邊積、淹水問題，但都未收良效，於是向經濟部水利署提報治理工程，獲前瞻計畫經費補助，總工程費用包含8329.8萬元、用地取得1500萬，今由縣長張麗善主持開工典禮，預計改善1.3公里水路，112年6月可完工。
馬公厝大排由東向西流經雲林縣土庫鎮、褒忠鄉、東勢鄉及台西鄉等四鄉鎮，是褒忠鄉主要排水渠道之一，2018年應急工程以太空包加高護岸，雖有收防洪成效，但卻衍生太空包阻擋水路通行問題，為使改善工程更符合地方實際需求，今縣長張麗善、水利處長許宏博、第五河川局正工程司施國順、褒忠鄉長陳建名等人到場了解地方意見。
張麗善說，馬公厝大排每逢淹水都會有許多民眾遭受水患，也是褒忠國小學生上學必經之路，將進行總長1.3公里整治，從中勝路無名橋到舊台19線第2號橋，做好排水護岸改善淹水問題，打造U型溝讓堤防路面變寬，讓家長開車接送小孩時，交會車更安全。
施國順表示，2006年起針對易淹水地區提出水患治理計畫，經濟部水利署補助雲林縣將近200億，陸續從下游整治做起，雖然前瞻計畫走到現在，經費所餘不多，但由於馬公厝大排緊鄰褒忠市區，水利署特別補助近億元，盼使馬公厝大排褒忠段上下游整治工作順利進行。
許宏博說，馬公厝大排改善排水路長約1.3公里、堤後排水溝637.5公尺、水防道路鋪面改善約7039平方公尺及自動水門9處，因馬公厝大排包含都市計畫區、主要村落區、學校區等優先保護地區，所以除了上下游外，其餘重點區域都會優先施作。
許宏博也說，馬公厝大排治理工程向經濟部水利署爭取前瞻計畫補助，加上縣府自籌共8329.8萬元；另外用地取得1500萬元，中央補助3分之2、其餘縣府自籌，總工程經費將近1億元，工期360天，預計112年6月可完工。
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