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上百公斤有機蔬菜沒人吃 雲縣裝百箱送社福免費吃

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府農業處將1500公斤供應學校營養午餐的有機蔬菜裝成蔬菜箱，轉贈百箱給社福單位。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府農業處將1500公斤供應學校營養午餐的有機蔬菜裝成蔬菜箱，轉贈百箱給社福單位。圖／雲林縣政府提供

雲林縣蔬菜產區供應全台3分之1以上的蔬菜需求，因疫情影響學校停課，營養午餐也暫停，造成團膳業者採購的蔬菜無法消化，縣府農業處媒合縣內華興農產行，轉贈百箱有機蔬菜至社福單位，也輔導業者向農糧署爭取經費，提供蔬菜去化管道。

雲林縣高中以下各級學校從上月23日起實施遠距教學至本月10日，停課3周以來，學校營養午餐暫停供應，然而學校蔬菜都是農民計畫性排程種植，且菜品規格跟一般拍賣市場不同，導致無通路可去。

部分合作社業者自己找通路運銷7成蔬菜，剩下的2至3成另外想辦法，多半送親友或捐助弱勢。農業處表示，華興農產行每周約供應5公噸蔬菜給團膳業者，雖已透過通路盡量運銷，分散菜量，但仍有1500公斤找不到管道，向縣府求助。

農業處說，營養午餐所需蔬菜是透過秤重供應，且規格較大，非市場需求，直接上市價格會不好，因此裝份成100箱有機蔬菜箱，由社會處分配至各社福單位，讓農民心血不浪費，更化為愛心傳遞給需要的人。

農業處指出，本月13日高中以下各級學校恢復實體課程，營養午餐供應蔬菜問題就可解決，將持續視疫情變化，滾動式協助從業人員，另為有更完善的配套措施，也正研擬常態合作計畫，召集相關對象加入雲林良品電商平台，由縣府協助整合銷售。

雲林縣供應營養午餐的有機蔬菜因學校停課無處去，縣府農業處媒合社會處轉贈100箱給社福單位。圖／雲林縣政府提供
雲林縣供應營養午餐的有機蔬菜因學校停課無處去，縣府農業處媒合社會處轉贈100箱給社福單位。圖／雲林縣政府提供

營養午餐 雲林 疫情

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