虎尾魅力商圈獲經濟部補助490萬 盼成為全國示範商圈

雲林縣虎尾魅力商圈以魅力虎尾鐵定招財商街營造計畫，獲經濟部中小企業處111年度商圈街區營造競賽經費490萬元，不只導入友善店家遴選機制，也與雲林科技大學攜手合作，開設數位行銷課程，教店家臉書直播與TikTok剪輯，並持續活化鐵道舉辦糖鐵市集，今天由副縣長謝淑亞在布袋戲館主持啟動計畫會，吸引百人到場參加。

謝淑亞表示，經濟部補助490萬元，再加上縣府配合款122萬元，共有612萬元推動虎尾魅力商圈營造計畫，也已投入7億元建設公安路立體停車場，並開設數位行銷課程，由店家在線下、線上同時行銷商品，「家己種一叢，毋免望別人」用自身力量創造商品通路，也期望虎尾魅力商圈成為領頭羊，以全國示範商圈目標前進。

虎尾魅力商圈理事長黃瀚緯說，虎尾魅力商圈推動4大策略：增設路口意象裝置、遴選友善店家、推動數位行銷課程、持續舉辦糖鐵市集，包含增設WI-FI、無障礙廁所，也與雲科大攜手開設臉書直播、TikTok影音製作等課程，讓店家在錄影棚中學習。