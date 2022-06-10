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台南文學季開跑 相約府城文學漫步

中央社／ 台南10日電

台南市長黃偉哲今天在台南市中西區葉石濤文學紀念館宣布，2022台南文學季開跑，歡迎大家相約府城來趟文學漫步。

黃偉哲今天在葉石濤文學紀念館啟動2022台南文學季，他表示，台南是文化之都，也是台灣第一座城市，他期待本土文學能夠落實，且彰顯台南的文化；民間走在前面，政府做後盾，供應資源及行政上的配合。

台南市政府發布新聞稿指出，2022台南文學季開跑，年度主題是「宅南好日：有時需要的文學散步」，以「文學散步」為核心精神，拓展出「徐行文學路」、「閑散台南居」、「遊走葉老夢」等3大推廣活動主軸。

市府同時邀請作家湯舒雯擔任「2022宅南好日文學大使」，6月至11月將陸續以影像、對談、文學營、風土文學走讀、線上Podcast、青春讀劇等系列活動，挖掘在地故事，勾勒台南文學散步地圖。

台南市長 紀念館 黃偉哲

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