台南七股76甲國有地「非合法」占用 立委呼籲漁民租地

台南七股區約有76甲國有土地「非合法」使用，立委郭國文「為確保土地活化利用及有效管理」，邀請財政部國產署今天開說明會要告訴漁民「如何能合法承租土地，對政府與漁民權益都能有進一步保障」，民眾40多人參加，不少人詢問「租地資格、經營限制規定」。

國財署表示，目前非公用財產出租皆依據「國有財產法」規定，民國82年7月21日前以實際使用者為主要輔導轉租賃對象，目前已有72人，占地面積18公頃正以「繳納使用補償金形式暫時使用國有土地」。

郭國文指出，七股是台南重要養殖基地，早期民眾有未依規定申請租用國產署土地；先前國產署為顧及農漁民權益，未有強制納管政策。

但如未依規定使用國有地並簽訂租賃合約，漁民不但無法加入漁保，天然災害發生時更無法申請災損賠償，土地缺乏納管同樣有損確保漁民權益。

郭國文表示，簽訂租賃合約可加入漁保、申請災損賠償，租約費用更多比繳納土地使用補償金便宜；簽約後較不易受到未來國有土地管理規定變化影響，可透過繼承轉移租約。

郭國文說，去年豪大雨致七股養殖文蛤戶損失慘重，替漁民爭取補助時卻發現，許多因未依規定用國有地並簽訂租賃合約，不符漁保、申請災害賠償資格。因而促成今天這場說明會，希望漁民也能得到合法保障與政府協助，同時增進國有土地管理效益，創造民眾及政府雙贏。

國產署長曾國基說，他要再次向漁民喊話，合法承租要付租金，但沒有合法使用也要付錢，一樣都花錢，合法的話能多許多保障，所以鼓勵大家盡快來申辦。