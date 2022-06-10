台南錦湖土資場申設 黃偉哲允挖到排鹽暗管就撤照

開發業者在台南市北門區錦湖里申設土石方資源堆置處理場，遭質疑地下排鹽暗管若挖掉將影響作物，台南市長黃偉哲今天表示，如果挖掘結果是地下鹽分改良管就撤銷執照。

台南市北門區錦湖里居民今天前往台南市議會關切土資場申設案，台南市議員陳昆和也質詢說，農民擔心土資場設置將破壞埋在地下的鹽分改良排水管，造成鹽分無法排出，也不能灌溉，嚴重影響農民生計。

工務局表示，先前現場探勘地下有直徑30公分的塑膠管，並無孔隙與礫石，和民眾提供資料的鹽分改良管型態不同。

市長黃偉哲則說，將持續挖掘現場，若挖掘結果是地下鹽分改良管就撤銷執照。

北門區錦湖里申設土資場面積約1.8公頃，市府2020年同意變更地目核准設置許可，2021年施工，預定1年完工，但當地居民抗議，目前土資場工程已停工。