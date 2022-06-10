台南錦湖土資場申設 黃偉哲允挖到排鹽暗管就撤照
開發業者在台南市北門區錦湖里申設土石方資源堆置處理場，遭質疑地下排鹽暗管若挖掉將影響作物，台南市長黃偉哲今天表示，如果挖掘結果是地下鹽分改良管就撤銷執照。
台南市北門區錦湖里居民今天前往台南市議會關切土資場申設案，台南市議員陳昆和也質詢說，農民擔心土資場設置將破壞埋在地下的鹽分改良排水管，造成鹽分無法排出，也不能灌溉，嚴重影響農民生計。
工務局表示，先前現場探勘地下有直徑30公分的塑膠管，並無孔隙與礫石，和民眾提供資料的鹽分改良管型態不同。
市長黃偉哲則說，將持續挖掘現場，若挖掘結果是地下鹽分改良管就撤銷執照。
北門區錦湖里申設土資場面積約1.8公頃，市府2020年同意變更地目核准設置許可，2021年施工，預定1年完工，但當地居民抗議，目前土資場工程已停工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言