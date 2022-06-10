影／議員陳昆和質詢「綠電」 與黃偉哲因這句話爆氣

台南市議員陳昆和今天質詢因太陽光電案與市長黃偉哲「互嗆」，陳昆和質疑為什麼綠電集中在七股土地上，還怒甩文件，黃偉哲也不示弱說是國家政策，法令又沒有規定可以在那裡種電，如果占用到私有土地就會反對，不能接受陳昆和「情緒性」反對綠電，陳昆和不滿說並沒有反對綠電，是反對種在土地上，要黃偉哲對所說的話負責。

長期關注種電政策的陳昆和今天質詢火力全開，質疑台南市種電種在七股1100多公頃、 將軍500多公頃， 怒批為何把大北門土地都拿來種電，連中央都覺得奇怪為什麼都七股種這麼多電？

陳昆和怒問黃偉哲向台南鄉親說「要用電卻不發電？」黃偉哲反駁是陳昆和說的，陳斥是質疑為什麼要在七股土地上種電，是不是「七股土地種電最好」。黃偉哲說，他沒有這麼說七股種電最好，是選擇的問題，難道要蓋核能發電廠嗎？也不能接受陳昆和「情緒性」反對綠電。

陳昆和說並沒有反對綠電，是反對種在土地上，全世界有那一個國家在農地及生態敏感區種電， 黃偉哲反問「那你有說過支持綠電嗎？從質詢到現在就質為什麼種這麼多電？」陳昆和說是反對在土地種電，黃偉哲反問，難道種在天上？陳昆和又質疑為什麼不在屋頂種電？黃偉哲說，台南屋頂種電全國第一，目前也持續推動中。