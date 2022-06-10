等不到客人 雲林補助紓困公有零售市場及夜市攤商

雲林縣疫情還未降溫，本土確診個案連日來都破千例，市場、夜市攤商苦哈哈，面對只有零星客人上門攤位興嘆，營運大受影響，雲林縣政府宣布6月至8月，補助轄內各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市補助3成租金，和設籍在雲林縣內的夜市攤販，每攤商1800元紓困金。

雲林縣疫情持續擴散，確診人數日日暴增，造成市場及夜市人潮驟減、生意慘淡，不少攤商反映「快撐不下去了！」營業額嚴重衰退，「沒了生計，快要無法生存」。

雲林縣政府這2年補助及紓困全縣32處公有市場、27處大小夜市約3200個攤商共820多萬元，協助度過疫情難關，未料今年疫情變化多端，確診者快速增加，民眾外出消費意願低，攤商客人大減，同樣窘境再度上演。

縣長張麗善表示，為顧及市場及夜市攤商生計，縣府延續既往祭出的補助政策及紓困措施，6至8月共計3個月補助各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市（斗南中興夜市、古坑夜市）3成租金，並補助戶籍設籍在雲林縣內的各夜市攤販，每攤商1800元紓困金。

建設處表示，公有零售市場租金減免部分，由公所直接減收，夜市攤商紓困則請各夜市管理委員會負責人造冊提報至縣府，將按名單一一匯款至帳戶內。