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等不到客人 雲林補助紓困公有零售市場及夜市攤商

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府本月起補助轄內各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市補助3成租金，和設籍在雲林縣內的夜市攤販，每攤商1800元紓困金。本報資料照片
雲林縣政府本月起補助轄內各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市補助3成租金，和設籍在雲林縣內的夜市攤販，每攤商1800元紓困金。本報資料照片

雲林疫情還未降溫，本土確診個案連日來都破千例，市場、夜市攤商苦哈哈，面對只有零星客人上門攤位興嘆，營運大受影響，雲林縣政府宣布6月至8月，補助轄內各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市補助3成租金，和設籍在雲林縣內的夜市攤販，每攤商1800元紓困金。

雲林縣疫情持續擴散，確診人數日日暴增，造成市場及夜市人潮驟減、生意慘淡，不少攤商反映「快撐不下去了！」營業額嚴重衰退，「沒了生計，快要無法生存」。

雲林縣政府這2年補助及紓困全縣32處公有市場、27處大小夜市約3200個攤商共820多萬元，協助度過疫情難關，未料今年疫情變化多端，確診者快速增加，民眾外出消費意願低，攤商客人大減，同樣窘境再度上演。

縣長張麗善表示，為顧及市場及夜市攤商生計，縣府延續既往祭出的補助政策及紓困措施，6至8月共計3個月補助各鄉鎮市公所所屬公有零售市場及列管夜市（斗南中興夜市、古坑夜市）3成租金，並補助戶籍設籍在雲林縣內的各夜市攤販，每攤商1800元紓困金。

建設處表示，公有零售市場租金減免部分，由公所直接減收，夜市攤商紓困則請各夜市管理委員會負責人造冊提報至縣府，將按名單一一匯款至帳戶內。

夜市 雲林 疫情

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