國道台南公車麻豆轉運站老舊 今動工改善民眾留意改道

國道與台南公車麻豆轉運站老舊，台南市府交通局表示，辦理改善工程今天開工，投入532萬元經費，整修道路鋪面、月台、雨棚等處，完工後可提供市民更舒適的轉乘環境，施工期間請民眾配合交通管制指引進出站區。

交通局長王銘德表示，麻豆轉運站整修工程，主要為強化道路鋪面，避免大型車輛反覆輾壓損壞，同時一併整理月台、雨棚等候車區域，維持旅客設施美觀及功能。

整修期間轉運站正常運作，工程分兩階段施作：第一階段工期約1個月，將封閉轉運站北側道路黃網格區，民眾仍可由麻佳路一段進入轉運站，經由站區，再由麻佳路一段方向離開，並請減速慢行、遵循道路施工指引通行以維安全。

第一階段完工後將先開放通行，第二階段施作工期約2個月，將封閉麻豆轉運站月台進行地坪改善及鋼棚除鏽刷漆，期間民眾乘車處將調整至轉運站東側路邊臨時乘車處（原機車臨停區），屆時請民眾配合轉運站服務人員指引乘車。

王銘德指出，麻豆轉運站104年啟用已超過7年，因轉運量大，各項設施長年使用已有損耗，交通局特別編列預算整修改善，期能提供市民更加舒適的轉乘環境。