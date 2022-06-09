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芭樂行情看漲 台南山上農會辦活動促銷

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
山上農會擺設的芭樂果形碩大翠綠，讓人忍不住咬一口。記者謝進盛／攝影
山上農會擺設的芭樂果形碩大翠綠，讓人忍不住咬一口。記者謝進盛／攝影

看似不起眼的芭樂也可辦產業文化活動；台南市山上區推廣芭樂栽種有成，將首度結合附近農會辦理產業文化活動，農會表示，芭樂行情這兩年鹹魚翻生，估計台南山區種植面積逾1000公頃，栽培管理也較簡便，未來潛力十足。

這項「芭頭籌~樂陶陶」產業文化活動， 將於本月18日在山上國小前登場 ，山上農會今近午舉辦記者會說明活動特色，現場除展示一顆顆「頭好壯壯」清脆的芭樂，特別的是，還有結合芭樂研發的「鳳梨味噌豬肉捲」、「山仔頂炒鮮蔬」等輕食料理，讓人忍不住食指大動。

除副市長戴謙、立委郭國文、山上區長余基吉、市長夫人劉育菁、台南市農會總幹事吳嘉仁、農業局輔導科長王仁志、市議員李偉智、陳碧玉等人，南化、楠西、玉井、左鎮、大內等山區農會也派員出席。

山上農會理事長林志勇表示，芭樂有「國民水果」稱號，不僅有高含量維他命 C、豐富膳食纖維，適度享用可以增加身體免疫力，越來越受到市場歡迎。

山上農會總幹事許弘霖也說，芭樂一年四季都可產量，山上區已有175公頃，年產量約7萬5000公斤間，這兩年產地價每台斤都在30至35元間，果農獲利穩定，山區楠西、南化、玉井、左鎮、大內等估計超過1000公頃，且栽培管理較簡便，過去未受到重視，這幾年逐漸抬頭，還有盤商外銷加拿大試水溫，未來也很大拓展空間。

山上農會說，該活動18日上午11點至下午2 點半舉行，安排有精采舞台表演、甘草芭樂 DIY、寓教於樂的闖關遊戲，成功就可兌換芭樂，數量有限換完為止。當天也有農會單位及青農攤位市集，凡於攤位消費滿200元可獲得8折優惠券1張，6月18至24日憑優惠券至山上區農會攤位消費或農會超市購買指定商品，即可折抵使用。

現場展示芭樂入菜成各式輕食料理。記者謝進盛／攝影
現場展示芭樂入菜成各式輕食料理。記者謝進盛／攝影
台南市山上區農會推廣芭樂有成，結合山區多個農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影
台南市山上區農會推廣芭樂有成，結合山區多個農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影
現場展現結合芭樂等蔬果料理。記者謝進盛／攝影
現場展現結合芭樂等蔬果料理。記者謝進盛／攝影

農會 台南 青農

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