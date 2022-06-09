台南議員索取種電資料 自爆「廠商竟找到議會」憂安危

台南市議員李鎮國今天在總質詢驚爆，關心永康種電案，因廠商違反送電契約，在經發局要求改善並給予展延期後卻未改善，他跟經發局要相關資料以便監督此案，沒想到資料等不到，卻等到4名種電廠商代表到議會找他，監督市政監督到議員安全備受威脅，是誰洩的秘？議員安全出了問題誰負責？對此，經發局嚴正聲明未將任何訊息透露給業者知情。

李鎮國指出，去年十月經發局接獲檢舉，永康王行種電廠商發電功率和標示嫌違反送電契約，經發局要求改善並給予展延，沒想到廠商仍是未處理，因此他跟經發局索取相關資料，沒想到等不到回覆，卻來了一通自稱自來水公司的退休人員要到議會拜訪他，自來水公司當然沒問題，沒想到等到4名這家種電廠商代表直接到議會找他，廠商怎會知道他索取資料，是誰洩的秘，這個區塊水真的好深，萬一搞個不對頭，對方帶刀帶槍該怎麼辦？監督市政，卻讓他備感威脅，議員安全誰來顧。

經發局除聲明未洩露消息也強調，有關永康王行業者發電功率和標示涉嫌違反再生能發電設備設置管理辦法乙事，年初與能源局相關單位開會討論後續處理方法，要求業者限期改善，後續將函詢能源局相關單位及市府法制處等相關單位意見，再研議後續作法。

經發局表示推動的能源政策，十分尊重地方意願及重要議題，也會要求業者，光電設置面積及容量應符合申請時規範，後續會做好把關。